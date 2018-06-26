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Россия призывает бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии
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Россия призывает бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии 

РИА Новости 26 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. МИД России призывает международные структуры оказать воздействие на Таллин, чтобы положить конец пропаганде неофашизма в Эстонии, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ ознакомились с сообщением о том, что 22 июня в Эстонии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане, в военное время командовавшего карательными операциями против мирного населения на оккупированной фашистами территории Советского Союза.
"Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь", — сказано в комментарии.
Москва сожалеет в связи с тем, что власти Эстонии, «поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма».
"Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии", — заявляет МИД РФ.
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