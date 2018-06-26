Россия призывает бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии

В МИД РФ ознакомились с сообщением о том, что 22 июня в Эстонии состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника «Ваффен СС» Альфонса Ребане, в военное время командовавшего карательными операциями против мирного населения на оккупированной фашистами территории Советского Союза.

"Обращает на себя внимание особый цинизм устроителей этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны. Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с «коричневой чумой» такую вызывающую акцию не назовешь", — сказано в комментарии.

Москва сожалеет в связи с тем, что власти Эстонии, «поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма».

"Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии", — заявляет МИД РФ.