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МИД РФ призвал к борьбе с неофашизмом в Эстонии
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МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с откровенной пропагандой неофашизма в Эстонии 

ТАСС 26 июня 2018
Фото: ТАСС
Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.
"С сожалением приходится констатировать, что власти Эстонии, поспешившие заявить о своей непричастности к установке памятной доски, не нашли в себе мужества осудить новое проявление прославления нацизма, — отметили в министерстве. — Считаем такой подход неприемлемым. Призываем профильные международные структуры оказать воздействие на Таллин с тем, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии".
В дипведомстве обратили внимание на "особый цинизм" организаторов "этого позорного мероприятия, приурочивших его к годовщине начала Великой Отечественной войны". "Ведь иначе как глумлением над памятью миллионов павших в борьбе с коричневой чумой такую вызывающую акцию не назовешь", — пояснили в министерстве.
Как напомнили в МИД РФ, Ребане в военное время командовал карательными операциями против мирного населения на оккупированной фашистами территории Советского Союза.
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