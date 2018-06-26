Латвийский транзит спасают плохая погода и ремонт в Усть-Луге

Берзиньш отметил, что в первом квартале текущего года по железной дороге было перевезено около 12 миллионов тонн грузов, что на 2,2 миллиона меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако компания была готова к такому спаду — в начале 2017 года латвийскому сектору транзита сыграли на руку неблагоприятные погодные условия в России — из-за установившихся морозов российские порты на Балтике замерзли и грузоотправители осуществляли перевалку в латвийских портах.

"Ситуация, когда в других странах неблагоприятные погодные условия, выгодна для латвийского транзита. Когда зимой сильный мороз и российские порты замерзают, это помогает нам удержать объемы транзита", — сказал Берзиньш.

В этом году в первом квартале таких сильных морозов не было и объем перевозок через Латвию снизился.

Однако в апреле и мае, а также в начале июня наблюдался рост по объемам перевозки, по сравнению с началом года, хотя обычно с закрытием отопительного сезона объемы перевозки нефтепродуктов и угля снижаются. Причиной роста перевалки угля в Латвии стал ремонт системы выгрузки вагонов в российской Усть-Луге, пояснил Берзиньш.

"Поэтому перевозчики воспользовались возможностями, предоставляемыми латвийскими портами. Мы проводим анализ того, в каких портах какие работы планируются, и это помогает нам прогнозировать объем грузов. В настоящее время могу прогнозировать, что в этом году будут достигнуты примерно такие же объемы перевозок, что и в прошлом году, если, конечно, не произойдут какие-то внезапные политические события, не будут введены новые санкции одними против других и т.п. ", — сказал глава Латвийской железной дороги.

В то же время он указал, что традиционные виды грузов (каменный уголь и нефтепродукты) — не единственные составляющие грузоперевозок по железной дороге Латвии, растет спрос и на контейнерные перевозки. Китайские грузы, на которые так надеялась Латвия, пока не пришли, но зато разворачиваются проекты регионального масштаба.

"Не зря в настоящее время развиваются некоторые проекты не только глобального, но и регионального масштаба, в которых мы активно участвуем. Это грузовой экспресс-поезд Минск Рига , совместный проект стран Балтии Amber Train и другие", — сказал президент LDz.

Он добавил, что Латвийская железная дорога в плане своего развития делает ставку на технологические решения, в том числе увеличение использования информационных технологий для повышения безопасности, организации перевозок и эффективности труда.