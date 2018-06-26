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В Вильнюсе нашли украденные документы к национальным реликвиям
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В Вильнюсе нашли украденные документы к национальным реликвиям 

РИА Новости 26 июня 2018
ВИЛЬНЮС, 26 июн — РИА Новости. Инспекторы вильнюсской полиции вечером в понедельник после прибытия по вызову из-за драки обнаружили у одного из ее участников украденную ранее капсулу с документами к национальным реликвиям, сообщила во вторник пресс-служба комиссариата полиции столицы Литвы.
В понедельник утром с Лукишской площади в столице Литвы была украдена одна капсула с документами к национальным реликвиям. Всего под специальным люком, прикрывающим капсулы, находилось четыре капсулы — две с реликвиями, две с документами, собранными со всей Литвы. По словам представителя организации борьбы за свободу Йонаса Бурокаса, реликвии были собраны из мест, где прошла Грюнвальдская битва, битва при Сауле и битва при Кирхгольме, а также реликвии с Горы крестов и основных мест гибели литовских партизан.
"В понедельник в 17.23 (время совпадает с мск) инспекторы полиции прибыли по вызову на улицу Жиге из-за драки, где на месте у одного из участников конфликта (1996 года рождения) была обнаружена капсула памяти", — говорится в сообщении.
Полиция добавляет, что подозреваемый был доставлен в комиссариат полиции.
В Вильнюсе на Лукишской площади на месте, где хранятся капсулы памяти в конце этого года должен быть создан мемориал, работы по оборудованию мемориала еще не начаты.
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