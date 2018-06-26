Око Кремля следит за Латвией

Латвия активно готовится к возможным пропагандистским атакам со стороны России , напоминающим те, с которыми накануне выборов столкнулись страны западной Европы и США . В отмечающей в этом году свое столетие стране парламентские выборы должны пройти 6 октября. К разработке стратегий защиты от вмешательства извне подключились высокопоставленные политики, журналисты и представители неправительственных организаций.

Угис Либиетис (Uģis Lībietis) — сотрудник Латвийского радио. Как он подчеркивает, эта радиостанция, которая финансируется за счет налогов граждан, называется общественной, а не государственной. Он, смеясь, добавляет, что еще несколько недель назад главной темой в Латвии был чемпионат мира по хоккею, в котором принимала участие латвийская сборная, но сейчас на первое место вышла избирательная кампания, хотя она вызывает у латышей гораздо меньше эмоций. Победители, в принципе, известны заранее. Лидируют две силы: «Союз зеленых и крестьян» (ZZS) и пророссийская Социал-демократическая партия «Согласие». Лицом второй выступает мэр Риги Нил Ушаков , которого в прошлом году в третий раз избрали на должность столичного градоначальника.

В латвийской политике мало персон, которые могут сравниться по популярности с Ушаковым. «Секрет его успеха — это, в частности, проведение бесплатных развлекательных мероприятий и бесплатный проезд в рижском транспорте для пенсионеров, в том числе российских», — объясняет Либиетис.

«Согласие», которое до прошлого года вело официальное сотрудничество с кремлевской «Единой Россией» , долгое время было самой популярной партией в Латвии: она одержала победу на выборах в 2011 и 2014 годах. «Постоянно появлялись опасения, что ей удастся сформировать правительство, но каждый раз латвийские политические силы создавали правительство меньшинства. Вопрос, что будет на этот раз», — размышляет журналист.

Война в информационной сфере

С руководителем Центра исследования политики Восточной Европы (APPC) Андисом Кудорсом (Andis Kudors) мы проговорили в его рижском офисе почти два часа. За окном лил дождь, но в комнате становилось все жарче: бушевали эмоции. «В Кремле латышей называют русофобами, но мы не русофобы. Мы любим русскую культуру, возможно, даже сильнее, чем многие живущие в Латвии россияне. Давайте, проверим наши знания, поговорим о культуре и посмотрим, кто русофоб, а кто нет», — восклицает мой собеседник.

Кудорс, который также преподает в Латвийском университете и входит в состав совета по внешней политике МИД Латвии, уже не первый год изучает влияние российской пропаганды на страны Балтии. Именно ей обязана своими высокими рейтингами партия «Согласие».

«Дело здесь не в языке, культуре или национальной принадлежности, а в политике и ценностях», — отмечает аналитик. Как говорит Кудорс, самым эффективным инструментом Кремля остаются традиционные СМИ, в первую очередь — российские телеканалы, некоторые из которых ретранслируются непосредственно из России. Мой собеседник перечисляет все названия и рассказывает о схемах финансирования этих каналов из Москвы . Всем о них известно, но их до сих пор не запретили. Почему так происходит?

«Во-первых, мы не получаем достаточной поддержки со стороны западных стран. Вторая причина — это внешние игроки. Идет предвыборный год. Если латыши закроют российские телеканалы или хотя бы исключат их из основных пакетов кабельного телевидения, такие партии, как «Согласие» или «Русский союз Латвии» воспользуются ситуацией, чтобы привлечь к себе внимание», — объясняет Кудорс. В конце нашей беседы он в очередной раз повторяет, что остается оптимистом: он надеется, что в конечном итоге вещание двух-трех наиболее вредоносных каналов удастся запретить.

Сила в единстве

Традиционные средства распространения кремлевской пропаганды — это явление к которому латыши в какой-то степени привыкли, поэтому гораздо более серьезной угрозой в контексте приближающихся выборов считают в Латвии операции в социальных сетях.

Первомайская демонстрация штаба защитников русских школ в Риге . 1 мая 2018

«Как показали предвыборные кампании в разных странах, их следует ожидать за два — три месяца до голосования», — рассказывает мне руководительница Центра общественной политики «Провидус» Ивета Кажока (Iveta Kažoka), глядя в огромное окно кабинета, расположенного на последнем этаже здания в стиле модерн. Она говорит, что латыши больше всего боятся повторения событий, которые произошли в США или во Франции , где в сети «Фейсбук» и в «Ютуб» внезапно появилось огромное количество политической рекламы. «Никто не знает, кто ее заказал, каков был масштаб этой кампании. Конкретные группы пользователей получают на этих платформах рекламу, сделанную специально для них. Мне, возможно, не попадется ни единой, а мой сосед при этом может сталкиваться с ней постоянно», — описывает специфику рекламы в сети Кажока.

Литве создали широкий фронт, который будет выявлять такие атаки и реагировать на них. Накануне официального старта избирательной компании президент обсудил вопросы безопасности с иностранными экспертами, государственными служащими и сотрудниками НКО. Одновременно несколько общественных организаций решили создать собственные структуры для борьбы с пропагандой в социальных сетях. К инициативе подключился, в частности, «Провидус» и Центр журналистских расследований «Ре: Балтика».

«Наша коллега Инга Спринге (Inga Spriņģe) провела четыре месяца в США, стремясь овладеть методами, при помощи которых можно изучать происходящее в социальных сетях: как рождаются фальшивые новости, кто их распространяет», — рассказывает сотрудница «Ре: Балтика» Санита Емберга (Sanita Jemberga), угощая меня кофе по-ирландски. По итогам поездки за океан будет создана виртуальная редакция для журналистов и общественных активистов.

«В ней в режиме реального времени будет работать несколько специально обученных человек, собирающих информацию о том, какая информация и реклама распространяется в сети, и кто занимается ее распространением. Например, мы выясняем, что цель атаки — белая женщина в возрасте 30-40 лет, имеющая детей. После этого мы определяем, какое послание ей предлагают, где его создают. Потом эти данные передаются всем крупнейшим латвийским СМИ, решившим присоединиться к инициативе. Мы будем сообщать им свои выводы, а они смогут их развить», — объясняет мне журналистка.

Основная цель — дестабилизация