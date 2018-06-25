Формировать имидж Литвы за рубежом поручено канцелярии правительства

В понедельник, 25 июня, правительство Литвы сообщило о поручении своей канцелярии формировать имидж республики за рубежом.

Для этого при канцелярии создан Отдел по вопросам имиджа Литвы, в котором работают четыре человека.

«Мы хвалим природу, достижения в областях инноваций, инженерии, биотехнологий, говорим о скорости общественного Интернета, однако единой коммуникационной системы нет», — пояснил необходимость такого отдела канцлер правительства Альгирдас Стончайтис.

По его словам, у Литвы до сих пор нет внятного послания о себе миру. Действительно, за последние годы были различные попытки сформулировать лозунги, характеризующие Литву, — «Янтарный край», «Край лесов и озёр», «Смелая страна» и т.д.

Альгирдас Стончайтис пообещал вести координирование работ по формированию имиджа Литвы за рубежом между различными ведомствами.