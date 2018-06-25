Шествие Эстонской дружины школьников 

В понедельник, 25 июля, стартовало трудовое лето Эстонской дружины школьников.
Сотни школьников собрались сегодня на площади Вабадузе, откуда в сопровождении духового оркестра традиционным маршем отправились на Ратушную площадь.
На Ратушной площади с приветственным словом перед подростками выступил мэр Таллинна Таави Аас. Затем прозвучали слова «Клятвы дружинника», и состоялся небольшой концерт.
Этим летом в Эстонии около 4500 школьников от 13 до 19 лет смогут поработать во время летних каникул и заработать немного денег.