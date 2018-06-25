Шествие Эстонской дружины школьников

В понедельник, 25 июля, стартовало трудовое лето Эстонской дружины школьников.

Сотни школьников собрались сегодня на площади Вабадузе, откуда в сопровождении духового оркестра традиционным маршем отправились на Ратушную площадь.

На Ратушной площади с приветственным словом перед подростками выступил мэр Таллинна Таави Аас. Затем прозвучали слова «Клятвы дружинника», и состоялся небольшой концерт.