Лекцию об истории православия в Польше и Литве прочли прихожанам храма на Ивановской

Польше и В воскресной школе храма святителя Николая у Соломенной сторожки прочитали лекцию на тему «История православной церкви Литве XIII–XVII веков». Своими знаниями поделилась религиовед, преподаватель кафедры социального служения Российского православного университета Ольга Тузова. Об этом сообщил представитель храма.

— Мало кто знает, что православие в традиционно католических странах имеет богатую историю и глубокие традиции. Православные в этих странах находятся на втором месте по численности паствы, — поделилась Тузова.

Узнать о предстоящих мероприятиях можно на официальном сайте прихода или по телефону 8 (903) 245-55-44 (Наталия).

Адрес храма святителя Николая: Ивановская ул., д. 3. (мю)