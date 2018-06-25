Лекцию об истории православия в Польше и Литве прочли прихожанам храма на Ивановской 

В воскресной школе храма святителя Николая у Соломенной сторожки прочитали лекцию на тему «История православной церкви в Польше и Литве XIII–XVII веков». Своими знаниями поделилась религиовед, преподаватель кафедры социального служения Российского православного университета Ольга Тузова. Об этом сообщил представитель храма.
— Мало кто знает, что православие в традиционно католических странах имеет богатую историю и глубокие традиции. Православные в этих странах находятся на втором месте по численности паствы, — поделилась Тузова.
Узнать о предстоящих мероприятиях можно на официальном сайте прихода или по телефону 8 (903) 245-55-44 (Наталия).
Адрес храма святителя Николая: Ивановская ул., д. 3. (мю)