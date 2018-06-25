Известный литовский экономист объявила о выдвижении в президенты

Депутат сейма Литвы , известный в стране экономист Аушра Мальдейкене объявила о намерении побороться за пост президента республики, передают республиканские СМИ. Выборы главы государства пройдут в мае следующего года.

Однако популярность этого политика в прибалтийской стране не вызывает сомнений: в эфире местных СМИ она постоянно анализирует экономическую ситуацию в Литве с критических позиций. «Пора вспомнить, что Литву мы восстановили для того, чтобы в ней было хорошо жить не только избранным, не только тем, кто был рождён в правильной семье», — заявляла, в частности, Мальдейкене.

Предвыборная программа потенциального кандидата называется «После тьмы приходит Аушра». Дело в том, что её имя — Аушра — в переводе на русский означает «заря». Мальдейкене выступает за введение прогрессивного налога, свободомыслие, против политики «очернения политических оппонентов».

Среди литовских политиков, объявивших о намерении баллотироваться в президенты, — европарламентарий Валентинас Мазуронис, депутат сейма Наглис Путейкис, философ, один из основателей движения «Саюдис» Арвидас Юозайтис, бывшие послы Литвы в США Жигимантас Павилёнис и Вигаудас Ушацкас, который также работал министром иностранных дел Литвы и послом Евросоюза России . Движение либералов сообщило о выдвижении кандидатом в президенты европарламентария Пятраса Ауштрявичюса

Остальные возможные кандидаты пока не объявили о намерении участвовать в выборах. Местные политологи считают, что участие в них примет премьер-министр Саулюс Сквернялис, который в последнее время стал объектом резкой критики со стороны президента Дали Грибаускайте. По закону она не может принять участие в выборах, поскольку руководит страной на протяжении двух сроков подряд.