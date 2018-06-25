Ещё
Власти Риги отказались переименовывать улицу Джохара Дудаева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Риги отказались переименовывать улицу Джохара Дудаева 

Деловая газета «Взгляд» 25 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти Риги отклонили предложение переименовать расположенную в столице Латвии улицу имени первого президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева, сообщил автор инициативы Янис Кузинс.
«Строительное управление Рижской думы отклонило мою просьбу о переименовании улицы Джохара Дудаева», — цитирует Кузинса ТАСС.
По мнению автора инициативы, данная улица «подрывает имидж города и символизирует появление террористических групп в бывшем Советском Союзе».
«Как мы видим, преемники идей Дудаева и сейчас терроризируют Европу и Россию. Латвия, находясь в НАТО и ЕС, также официально с ними борется», — заявил Янис Кузинс.
Также активист сообщил, что причиной отказа властей Риги стали правила кабмина Латвии, регулирующие порядок наименований улиц. При этом Кузинс отметил, что в этот документ прописывает, что топонимы должны соответствовать латышской культурной среде, содействовать сохранению и развитию ее ценностей, соответствовать моральным нормам, отвечать традициям латышского языка и истории республики.
«Рижская дума же придерживается противоположного мнения и считает, что предложение переименовать улицу Джохара Дудаева в аллею Европы не имеет под собой правового основания, поэтому это решение я намерен оспорить в Административном суде», — резюмировал активист.
Письмо в рижскую думу с просьбой оценить возможность переименовать название улицы Дудаева на предыдущее (улица Космонавтики), назвать ее аллеей Европы или же в честь Михаила Задорнова Янис Кузинс направил в конце мая.
Напомним, это уже не первая попытка переименовать улицу имени Джохара Дудаева. Так, в июле 2011 года мэр Риги Нил Ушаков направил главе Совета по памятникам Ояру Спаритису письмо с призывом рассмотреть вопрос о переименовании, так как по итогам социологических опросов стало ясно о неоднозначном отношении рижан к названию этой улицы. В мае 2010 года Ушаков пообещал добиться переименования улицы в течение года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Активистка Чирикова разочаровалась в жизни в Эстонии Познер оправдал антирусские настроения в Латвии Латвия назвала «фантазиями» идею создать русские школы при поддержке посольства России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа355
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение