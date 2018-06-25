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Что мешает Рижской думе переименовать улицу Дудаева
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Что мешает Рижской думе переименовать улицу Дудаева 

Российская Газета 25 июня 2018
Еще в конце мая Кузинс направил в Рижскую думу обращение, в котором просил оценить возможность вернуть магистрали ее первоначально имя — аллея Космонавтики или присвоить новое — аллея Европы. Более того, активист предлагал рассмотреть и возможность увековечить на ней имя прославленного рижанина — Михаила Задорнова. По словам Кузинса, переименование улицы стало бы знаком, определяющим позицию страны по отношению к терроризму.
"Как известно, в Евросоюзе, а также в Латвии активно борются с терроризмом и исламским фундаментализмом, в рамках коалиции НАТО мы участвуем в антитеррористических операциях в Афганистане и Ираке. Но в новостях мы регулярно видим, что последователи идей Джохара Дудаева совершают террористические акты во Франции, Бельгии, России и в других странах мира", — сказано в письме правозащитника.
Но у «Федорки всегда отговорки». На сей раз строительное управление Рижской думы вежливо пояснило отказ, опираясь, якобы, на правила кабинета министров ЛР, регулирующие название улиц. Хотя, по мнению автора обращения, которое цитирует ТАСС, в этих документах ясно сказано, что названия улиц должны содействовать латышской культурной среде, содействовать сохранению и развитию ее ценностей, соответствовать моральным нормам.
Теперь у правозащитника остается только один путь — в Административный суд латвийской столицы, чтобы оспорить там решение столичных властей, которые уже с конца прошлого века пытаются задвинуть этот вопрос в самый дальний угол депутатских решений. А ведь за переименование улицы Дудаева, расположенную в жилом массиве Пурвциемс, уже высказались 65,4 процентов рижан.
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