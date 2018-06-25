В Клайпеду прибыл крупнейший контейнеровоз

Как отмечают представители порта, прибытие подобного судна открывает новую страницу в истории здешней гавани — местное предприятие Klaipėdos Smeltė начинает функционировать в качестве центра по обработке контейнерных грузов в Балтийском море. Помимо порта в Клайпеде , подобные суда в Балтийском море также может принять порт Гданьска . В последние годы в Клайпедском порту зарегистрирован рекордный грузооборот. Так, в 2017 году он составил 43,17 млн тонн. Однако количество прибывших судов сократилось и составило около 6,6 тыс.

Помимо порта в Клайпеде подобные суда в Балтийском море также может принять порт Гданьска.