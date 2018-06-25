В Клайпеду прибыл крупнейший контейнеровоз 

Как отмечают представители порта, прибытие подобного судна открывает новую страницу в истории здешней гавани — местное предприятие Klaipėdos Smeltė начинает функционировать в качестве центра по обработке контейнерных грузов в Балтийском море. Помимо порта в Клайпеде, подобные суда в Балтийском море также может принять порт Гданьска. В последние годы в Клайпедском порту зарегистрирован рекордный грузооборот. Так, в 2017 году он составил 43,17 млн тонн. Однако количество прибывших судов сократилось и составило около 6,6 тыс.
Помимо порта в Клайпеде подобные суда в Балтийском море также может принять порт Гданьска.
Как сообщало EADaily, Клайпеда вступила в жёсткую конкурентную борьбу за грузовые потоки с портом Риги. Необходимо подчеркнуть, что в связи с резкой риторикой Вильнюса по отношению к Минску из-за строительства Белорусской АЭС президент Александр Лукашенко, как предполагают эксперты, может перенаправить грузы в латвийские порты и Калининград.