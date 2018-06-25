Дитрих сменил Соколова в межправкомиссиях с Арменией, Грецией, Латвией и Польшей

"Утвердить министра транспорта РФ Дитриха Е. И. председателем российских частей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Армения, Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству и российско-польской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Соколова М. Ю. ", — говорится в документе.