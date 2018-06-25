Россияне стали одними из самых многочисленных туристов в Литве 

По данным Статистического ведомства Литвы, в 2017 году больше всего путешественников приехало в страну из Беларуси (432 100, +17,1%), Латвии (307 500, +12,2%), России (256 800, +10,2%), Польши (218 000, +8,6%) и Германии (213 500, +8,5%), пишет The Baltic Course.
71,6% всех посещений Литвы были совершены с частными целями, а 28,4% — с деловыми. Интересно, что каждый второй гость страны побывал здесь впервые. Каждый турист в среднем потратил в Литве €350, или на 1,7% меньше, чем в 2016-м. Самыми «расточительными» оказались путешественники из Ирландии, Австралии, Казахстана и Нидерландов, а самыми «скупыми» — представители Латвии и Эстонии.
Самыми популярными городами у путешественников стали Вильнюс (68%), Каунас (24%), Клайпеда (17%), Тракай (13%) и Паланга (6%).
Кстати, в Вильнюсе с 1 июля 2018 года вводится туристический налог.