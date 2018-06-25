Россия заставит Литву давиться брюквой с соломой

Сейм Литвы принял Национальную стратегию энергетической независимости. Депутаты рассчитывают, что к 2050 году страна сама будет производить всю необходимую электроэнергию.

Намечено, что уже в 2020 году Литве произведет 35% электроэнергии для потребностей страны, в 2030 году — 70%, и полных 100% — в 2050 году. Особое внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), которые должны заменить российский газ «Газпрома» , пока безуспешно выдавливаемый из страны сжиженным природным газом из Норвегии США , поступающим на терминал в Клайпеде

Планы такие: с помощью возобновляемых источников энергии в 2020 году в Литве хотят производить 30% электроэнергии, в 2030 году — 45%, а в 2050 году — аж 80%. Зачем строили терминал сжиженного газа в Клайпеде, если чуть ли не всю электроэнергию намерены получать от собственных дров, щепы, соломы, а также рапса, брюквы и навоза, из которых можно делать биотопливо? К ВИЭ также относятся энергия ветра, солнца, геотермальная энергия, гидроэнергия, энергия приливов и отливов. Но эти источники требуют больших затрат.

Флаг, как говорится, в руки. Страна, полностью обеспечивающая свои энергетические потребности собственными ресурсами — счастливая страна. Правда, так уже почти было до 2009 года. На стыке 2009-2010 г.г. Литва по требованию Еврокомиссии остановила Игналинскую АЭС, оставшуюся в наследство от СССР, которую в период борьбы за независимость обзывали «атомным монстром», а после победы независимости получали от нее больше 80% электроэнергии для нужд страны. Но воля Брюсселя превыше, и в планах теперь щепа, солома и брюква вместо ядерного топлива.

Что касается газа «Газпрома», то желание выдавить его — это уже личная воля властей республики, противоречащая, правда, планам старожилов Старого Света, прокладывающих «Северный поток-2». Ну, как говорится, вольному — воля…

Но прежде чем Литва перейдет на возобновляемые источники энергии, ей придется решить множество «мелких вопросиков». В стратегии, например, заложена интеграция энергетической системы страны в энергосистему Европейского союза . Речь о синхронизации электрических сетей с континентальными европейскими сетями, об осуществлении проекта литовско-польского газопровода, который позволит, как считают в Вильнюсе, эффективнее использовать терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Пока из-за его дороговизны соседи все же предпочитают газ «Газпрома».

Белоруссии. Планы на долгом пути к переходу на ВИЭ уже сейчас сталкиваются с трудностями. Синхронизация электрических сетей с континентальными европейскими сетями нужна Литве для того, чтобы покончить с «засильем» электричества из России Вильнюс покупает его там, а в часы пик или нехватки электроэнергии сети из России и Белоруссии — прямо настоящие палочки-выручалочки. Но они же и огорчают, так как получается, что нет электрической независимости ни от Путина, ни от Батьки. Сети эти существуют с советских времен, система называется БРЭЛЛ, так как соединяет энергосети Белоруссии, России, Эстонии Латвии и Литвы. А как же независимость? Вроде как электрическими сетями, как корнями, остались в составе СССР.

И вот в 2014 году Литва оповестила Россию о предстоящем в 2025 году отключении от системы БРЭЛЛ. Кстати, процедура стоит очень дорого, так как это не просто «вжик» выключателем, а огромные работы по отсоединению сетей, синхронизации с другими сетями, строительство трансформаторных, ЛЭП и проч. И надо договориться с политическими партнерами — Латвией и Эстонией.

По разным оценкам процедура вряд ли обойдется дешевле 1 миллиарда евро. Но и те, от кого отключаются, должны быть готовы, особенно в Калининградской области , чья энергетика зависит от поставок через территорию Литвы. И тут возник казус. Возможно, в Вильнюсе думали, будто диктуют правила России. Но она ответила «ок» и взялась строить объекты, необходимые для выхода из системы БРЭЛЛ. И вот что сказал по этому поводу посол РФ в Литве Александр Удальцов : «Как объявлено, в 2019 г. ЛР планирует начать тестовые отключения от этой системы. Исходя из планов соседей-прибалтов, мы, естественно, не стали сидеть сложа руки и предприняли серьезные меры по обеспечению энергетической безопасности Калининградской области, которые будут реализованы в самые сжатые сроки. Успешно ведется строительство мощностей по электроснабжению КО. В регионе планируется ввести в строй не только дополнительные трансформаторные мощности, но и модернизировать весь электросетевой комплекс области с использованием самых современных технологий. В настоящее время в Калининградской области завершается строительство 4 новых электростанций, — 3-х газовых и одной угольной, — суммарная мощность которых составит 1 ГВт. С учетом того, что уже функционирует, по оценкам энергетиков, в области на ближайшие десятилетия образуется двойной запас энергетической прочности».

И тут уж испугались в Литве. Бывший премьер-министр Альгирдас Буткявичюс задал министру энергетики Жигимантасу Вайчюнасу вопрос: «Есть ли у нас план на случай, если Россия раньше отключится от Литвы и синхронизируется без Балтийских стран?». То есть если Россия сама отключит Литву от системы БРЭЛЛ до 2025 года, когда Вильнюс будет готов послать БРЭЛЛ вместе с россиянами подальше. «Если говорить о том, что случится, если российско-белорусская система будет готова раньше, чем мы будем готовы к отключению, то план у нас есть, он успешно реализуется», — ответил министр, отказавшись сообщать детали.

А и не надо. Все и так известно, и ситуация не вызывает оптимизма — у жителей Литвы, естественно. Россиянам все равно — то была не их инициатива, обойдутся и без Прибалтики.

Глава оператора литовской системы электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас недавно сообщил, что до начала синхронизации с западными электросетями у Литвы остается немного времени. Но вот проблема: Литва до сих пор не может договориться с Латвией и Эстонией о принципах синхронизации. Внешне это выглядит как какие-то чисто технические детали, но за ними стоят многие миллионы евро. Например, Литва считает, что достаточно одного соединения с Польшей , а Эстония и Латвия уверены — нужно две перемычки.

А раньше Литве пришлось уговаривать партнеров сделать ставку на Польшу, в то время как они, особенно Эстония, хотели синхронизироваться через Швецию . Еле договорились. А сейчас не ясно, удастся ли согласовать позиции до заседания Совета Европейского союза , намеченного на 28-29 июня.

Жигимантас Вайчюнас обещает: удастся. «Идут переговоры. Наша цель — прийти к политическому соглашению, и как и планировалось, до конца июня, чтобы оно было подписано на саммите ЕС», — сказал он агентству BNS.

Но выходит, тернистый путь энергетики Литвы ведет просто к переходу на зависимость от западного электричества вместо российского и белорусского. А как же родные щепа, солома и брюква?

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