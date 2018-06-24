Социологи нашли дисбаланс в европейской демографии

Австрийские учёные обнаружили дисбаланс в демографических показателях европейских государств. Соответствующие исследование было проведено Венским центром Витгенштейна и институтом демографии Австрийской академии наук , сообщает русское издание «DW».

По мнению специалистов, демографическая обстановка в странах Западной и Восточной Европы стала развиваться диаметрально противоположно примерно с начала 90-х.

В частности, если в Западной Европе замечен постоянный прирост населения, то в восточных и южных областях региона население заметно сокращается.

Среди основных причин подобного рода изменений — естественная динамика (то есть, количество смертей и рождений), а также миграция. И если в государствах Восточной и Южной Европы отмечена низкая рождаемость и уменьшение количества населения, то на западе континента всё совершенно наоборот.

Сильнее всего население растёт в Ирландии , а исчезает в странах Прибалтики: Латвии Литве , а также на Балканах, особенно в Боснии.

При этом в России , согласно наблюдениям экспертов из Австрии , мощные потоки переселенцев из государств бывшего Советского Союза пока ещё сохраняют относительно стабильную демографическую картину.

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Фото: Wavebreak Media / Фотобанк Лори