Эксперт: Литва плюхнула ложку дегтя в бочку меда ЧМ-2018 

Политолог Алексей Мухин прокомментировал заявление Литвы о возможном вторжении со стороны России, передает НСН.
"Это, конечно, похоже на ложку дегтя в бочке меда чемпионата мира, которую представители некоторых прибалтийских республик с удовольствием плюхают для того, чтобы футбольный праздник не казался таким уж праздником.
Совершенно очевидно, что дружественный интерфейс, который Россия продемонстрировала на мундиале — как нож по сердцу странам, которые считают Россию агрессором, монстром и средоточием вселенского зла", — сказал он.