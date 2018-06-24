Эксперт: Литва плюхнула ложку дегтя в бочку меда ЧМ-2018

"Это, конечно, похоже на ложку дегтя в бочке меда чемпионата мира, которую представители некоторых прибалтийских республик с удовольствием плюхают для того, чтобы футбольный праздник не казался таким уж праздником.

Совершенно очевидно, что дружественный интерфейс, который Россия продемонстрировала на мундиале — как нож по сердцу странам, которые считают Россию агрессором, монстром и средоточием вселенского зла", — сказал он.