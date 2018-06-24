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Эксперт: Литва плюхнула ложку дегтя в бочку меда ЧМ-2018
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Эксперт: Литва плюхнула ложку дегтя в бочку меда ЧМ-2018 

Газета.Ru 24 июня 2018
Политолог Алексей Мухин прокомментировал заявление Литвы о возможном вторжении со стороны России, передает НСН.
"Это, конечно, похоже на ложку дегтя в бочке меда чемпионата мира, которую представители некоторых прибалтийских республик с удовольствием плюхают для того, чтобы футбольный праздник не казался таким уж праздником.
Совершенно очевидно, что дружественный интерфейс, который Россия продемонстрировала на мундиале — как нож по сердцу странам, которые считают Россию агрессором, монстром и средоточием вселенского зла", — сказал он.
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