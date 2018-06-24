Прибалты вдохновляются на Ямале «честной музыкой»

Салехард посетила охотница за особым звуком Леанне Барбо. Она — человек-оркестр. В кармане у нее варган, в сумочке — волынка и коровий рог. «Мы, творческие люди, должны быть странными», — улыбается Леанне, исполнительница народных мелодий Эстонии

На Ямале она впервые, приехала поучаствовать в концерте этномузыки фестиваля «Душа тундры». Организаторы, услышав, как играет эстонская волынка, подошли к Леанне за кулисами и сообщили приятную весть:

— На гала-концерте даем вам десять минут времени!

— Десять?! Не пять?! — воскликнула Леанне.

— Десять! — торжественно пообещали ей.

Музыкант — как ребенок. Много ли ему надо для счастья? Разрешили продолжить общение со зрителем, и Леанне озаряется светом.

Гусли — это как дар Божий

— В Салехарде я присмотрела хантыйский инструмент нарсъюх, что в переводе означает «дерево, которое поет». Когда-то я училась на нем играть, — говорит собеседница. В Эстонии она считается одним из лучших народных инструменталистов: великолепно играет на щипковой каннеле. Каннель, как и нарсъюх, чем-то напоминают русские гусли. Для эстонцев этот инструмент считается даром Божьим, потому играть на нем не возбранялось и в Великий Пост.

— А еще я заказала одному хантыйскому мастеру варган из кости, — с придыханием, словно о будущем ребенке, говорит Леанне, — звук у него очень тихий, заставляет вслушиваться. У меня такого еще нет…

Прежде чем приехать на Ямал, Леанне Барбо изучила народные песни ханты и манси, прослушала несколько роликов в интернете. Вживую она услышала их на фестивале финно-угорских народов в Эстонии, но ей захотелось увидеть еще и землю, на которой рождаются эти самобытные мелодии. На вопрос о том, что роднит эстонские и хантыйские песни (оба народа относятся к финно-угорской группе), Леанне отвечает:

— Они рассказывают истории — длинные, повествовательные, что говорит о древности музыкальной традиции. Есть песни тихие и песни громкие. Одни — для празднеств на природе, другие — для дома, вечерних зимних посиделок. Но есть и различия. От местных ямальских напевов наши отличаются еще обычным ровным голосом исполнителя. У ханты же, как я услышала на концерте, голос больше уходит в горло и как бы дрожит. Вот это основное отличие наших песен.

В унисон с фолк-роком

Леанне поздно увлеклась народной музыкой — в 20 лет. Она не училась в музыкальной школе, с творчеством классиков знакома, но на обывательском уровне. Из поп-музыки любит всего несколько исполнителей. А вот народная песня для Леанне — это как природа. «Честная музыка! И всегда разная, как сами народы, как языки!» — говорит она восхищенно. Помимо того, что Леанне играет и поет, она еще и преподает в двух музыкальных школах и академии. У нее можно научиться народному танцу, песне и игре на каннеле и волынке.

— Из года в год людей, увлекающихся народной музыкой, в нашей стране становится всё больше и больше, — считает Леанне. — Есть и молодежные группы, которые создают стилизованную фолк-рок-музыку. Им приходится много работать с народным творчеством, ведь если не копать глубоко, не исследовать, то даже современная обработка получается плохо. Нужно знать досконально фольклор. Кстати, многие рокеры начинают серьезно изучать народную музыку и со временем поступают в эстонскую или финскую академию. Я знакома с Марией Корепановой из Удмуртии , она сейчас защищает докторскую по традиционной музыке, надеюсь попасть на ее концерт.

В Эстонии есть программа для финно-угорских студентов, позволяющая молодым людям из других стран, в том числе из России , получать специальную стипендию и помощь от государства. Такой вот уровень поддержки малых народов, входящих в одну с эстонцами семью.

— Нам очень важны эти народы! — утверждает Леанне. — Студенты финно-угры могут выбрать любую профессию, и их ожидает поддержка правительства. Чаще всего они выбирают юриспруденцию, языковедение и этнографию.

Сувениры для Северной Европы

На вопрос, ощущает ли себя Эстония и ее народ частью объединенной Европы, Леанне Барбо отвечает так:

— Мы одна семья, безусловно. Но мы относим себя больше к Северной Европе. Раньше три наши республики — Латвия Литва и Эстония — причисляли себя к балтийским государствам. Но очевидно, что нам, эстонцам, гораздо ближе культура той же Финляндии . Мы хорошо понимаем финский язык, многие из-за этого едут работать или учиться в Суоми. А вот латышский и литовский языки мы, честно говоря, не можем понять, это другая группа языков. Я, конечно, отлично знаю латышский, так как часто выступаю в Латвии, там у меня много друзей. Но остальные мои соотечественники почти ничего не знают о Латвии и Литве, потому что больше соотносят себя с Северной Европой, а не Балтией.

На память о гостеприимном Ямале эстонка увозит сувениры, которые приглянулись ей больше всего.

— Я купила такие прекрасные хантыйские куколки, из утиного носа! Это очень необычно, оригинально, и они одеты в национальную одежду, — говорит Леанне. — А еще купила миниатюрные хантыйские варежки. Было очень тепло на вашей земле, хотелось бы вернуться: еще столько всего неизведанного мною здесь!