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От АНБ до КГБ в Латвии — один шаг. И его уже сделали
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От АНБ до КГБ в Латвии — один шаг. И его уже сделали 

РИА Новости 24 июня 2018
Фото: РИА Новости
Служб мало не бывает. Особенно, когда они все заняты важным делом — отчетами о проделанных работах. Поскольку независимость гордой Латвии от других более наполненных стран не обсуждается, то встает вопрос о том, как это сокровище сохранить. Безопасности тоже много не бывает. Даже если она есть, то все время норовит уйти в отпуск. Когда вы точно знаете, что ваш сосед только притворяется приличным человеком, а на самом деле — тайный пьяница и дебошир с непонятными намерениями, то постоянно приходится держать ухо на пульсе событий. Да и внутри тоже всяких умников хватает.
На данный момент в Латвии сразу три спецслужбы, отвечающие за сохранность безмятежности страны: Полиция безопасности, Бюро по защите конституции и Служба военной безопасности и разведки. Подозрительные типы утверждают, что это много — мол, есть разведка и контрразведка, а остальное зачем? Даже подписи под петицией собирают — чтобы Полицию безопасности ликвидировать. Или еще мнения высказываются, что, мол, в стране ничего не происходит, а деятельность изображать надо — вот, значит, и ловят не шпионов, а всех, кто плохо лежит. Это или поверхностный, или откровенно враждебный взгляд. Мнение, что угрозы нет — уже угроза. Ставится под сомнение работа, а значит, товарищи, и зарплата ценных сотрудников. А вы говорите — нет угроз.
Но что-то делать все-таки надо, а людей и структуры — беречь. Поэтому решили Полицию безопасности переназвать. Из ПБ сделать СНБ — Службу национальной безопасности. По типу американской АНБ. Хлопнули по рукам и работа закипела.
Но бывает так, что заходишь на полезный сайт, проходишь процедуру регистрации, вводишь случайные пароли, заполняешь анкету фиктивной информацией, а на выходе тебе отказывают по причине того, что такое имя уже существует. Так и тут, выяснилось, что уже есть УНБ — Учреждение национальной безопасности, которое занимается защитой государственной тайны.
Служб много, все заняты, все названия разобраны. Страна небольшая, вызовов много, всем тесно. Думали-гадали. С «национальной безопасностью» никак не выходит. Может, слово «служба» на второе место переставим — «Национальная служба безопасности»? Но тогда на ФСБ будет похоже — нельзя. Давайте на «государственную» заменим. Служба государственной безопасности или СГБ. Красиво? Ловко? Значимо? Вот и хорошо. Вот и сейм сказал «вот и хорошо» и одобрил.
Правда, некоторые тут же начали злословить и хохмить: а это, мол, ничего не напоминает? Поговаривают, что даже лица не только похожи, но и иногда тоже те же. И вообще, мол, не мучайтесь, называйте сразу «комитетом» — не будет кривотолков. И страха — а стало быть и любви к государству — станет в разы больше. Смейтесь, шутнички. Ничего, последним все равно смеется тот, кто работает в службах.
Автор Петр Малеев, радио Sputnik, Латвия
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