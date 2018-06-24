Ещё
Вайкуле пригрозила расправой журналистке во время интервью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вайкуле пригрозила расправой журналистке во время интервью 

Дни.ру 24 июня 2018
Звезда призналась, что терпеть не может людскую глупость. Это качество человека может быстро вывести из себя певицу.
Певица Лайма Вайкуле заявила, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью. По ее словам, этот эпизод произошел с ней несколько лет назад. Исполнительница в ходе беседы с журналисткой была близка к тому, чтобы выйти из себя.
"Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несется энергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", — рассказала она изданию "StarHit". Однако, по ее словам, девушка не прислушалась к просьбе и продолжила вести себя также. " И я сделала это — конечно, не по-настоящему. Просто показала руками, чтобы запомнила. Потом она выпустила неплохую передачу", — поделилась Вайкуле.
Материал дополняется
Дни.ру: последние новости
"Надломленно психическое здоровье детей": Ксенофонтова о личной трагедии Шура из-за наркотиков стал бомжом Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа357
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение