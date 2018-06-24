Вайкуле пригрозила расправой журналистке во время интервью

Звезда призналась, что терпеть не может людскую глупость. Это качество человека может быстро вывести из себя певицу.

Певица Лайма Вайкуле заявила, что однажды чуть было не задушила журналистку, которая брала у нее интервью. По ее словам, этот эпизод произошел с ней несколько лет назад. Исполнительница в ходе беседы с журналисткой была близка к тому, чтобы выйти из себя.

"Терпеть не могу глупость. Особенно если чушь несется энергично. Несколько лет назад во время интервью предупредила журналистку, что если не перестанет задавать бестолковые вопросы, то задушу", — рассказала она изданию "StarHit" . Однако, по ее словам, девушка не прислушалась к просьбе и продолжила вести себя также. " И я сделала это — конечно, не по-настоящему. Просто показала руками, чтобы запомнила. Потом она выпустила неплохую передачу", — поделилась Вайкуле.

Материал дополняется