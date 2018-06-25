Литва нашла свой «Боярышник»

Цвет нации синий

Пьют все

В отчете организации указывается, что в Литве на одного жителя старше пятнадцати лет приходится в среднем 15,2 литра выпитого алкоголя. Это значительно больше, чем в других странах, состоящих в OECD: на втором месте значится Бельгия — на 2,6 литра меньше, чем в Литве. Наименее пьющей страной оказался Израиль — всего лишь 2,6 литра в год на одного жителя старше пятнадцати лет. Оно и понятно: по такой-то жаре… Средним же показателем считается 9 литров в год. В отчете также сказано, что в Литве много людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней печени и самоубийств, что в значительной степени определяется образом жизни людей. Представитель OECD Франческа Коломбо добавляет, что один из факторов, существенно влияющих на продолжительность жизни в Литве, — употребление алкоголя.

Проблема действительно есть — и серьезная. В прошлом году глава Минздрава республики Аурелиюс Верига заявил, что «каждый второй житель Литвы страдает от алкоголизма», — если он и преувеличил ситуацию, то незначительно. Пьют действительно крепко и не только представители маргинальных слоев. У всех на памяти случай, когда пресс-секретаря министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса Расу Якилайтене задержали за вождение в нетрезвом виде — причем, она сначала отказалась повиноваться стражам порядка. За нахождение в пьяном виде в общественном месте арестовывали известного политического обозревателя Витаутаса Брувериса. А минувшей весной сотрудники российской полиции задержали за пьяную езду консула Литвы в Советске Бронюса Макаускаса. Сам он, впрочем, отрицал свою вину и назвал этот инцидент провокацией российских спецслужб.

Высокий уровень потребления алкоголя породил и другую беду: Литва уже многие годы является одним из мировых лидеров по самоубийствам. По прошлогодним данным Всемирной организации здравоохранения, в этой стране совершается 32,7 самоубийств на 100 тысяч населения (для сравнения, в соседней Латвии — 21,7, а в Эстонии — 18,9, в России — 20,1). Счеты с жизнью сводят и старики, и молодежь, и простые люди, и высокопоставленные чиновники, и гражданские, и военные. Иногда, прежде чем покончить с собой, эти люди убивают невинных людей. Так, на днях житель деревни Эйдинтай в Таурагском районе застрелил свою престарелую соседку и приехавшего к ней в гости гражданина Латвии. Затем он открыл огонь по полицейским, после чего покончил с собой. В большинстве случаев люди совершают суицид из-за комплекса причин — но последней каплей часто становится именно алкогольный психоз, запой или просто сильное опьянение.

Штраф, запрет, монополия — равнение на Батьку

Депутат самоуправления Вильнюса Ромуальда Пошевецкая рассказала «Ленте.ру», что с начала года в Литве началась массированная антиалкогольная кампания.

«С 1 января 2018 года у нас вступили в силу поправки в Административный кодекс, которые значительно повысили штрафы за потребление алкоголя в общественных местах — с 20 до 100 евро, — говорит Пошевецкая. — За повторное нарушение такого рода придется заплатить уже 200 евро. Также были ужесточены правила продажи спиртного и введен запрет на рекламу алкоголя в СМИ, на ТВ и радио. Выросли и акцизы на спиртное».

В правящей коалиции надеются, что эти меры позволят ежегодно снижать среднее потребления алкоголя на 1 литр.

Также Минздрав страны объявил войну алкогольным «точкам». Число магазинов, торгующих выпивкой, должно сократиться с 800 до 400, причем для продажи спиртного необходимо будет обустроить помещения с отдельным входом, чтобы они не попадались на глаза тем, кто зашел в магазин за продуктами. Эти точки будут расположены не ближе 200 метров от культурных центров, спортивных и учебных заведений.

В Литве даже задумались о создании государственной монопольной сети для торговли алкоголем.

«Крепкие напитки можно будет покупать только с двадцати лет, будет ограничена ночная торговля алкоголем, сократится число мест продажи, — гласит утвержденная парламентом программа борьбы с пьянством. — Мы будем ужесточать ответственность за несоблюдение порядка торговли крепкими напитками. За повторное нарушение, связанное с продажей алкоголя на вынос в заведениях общепита, будут лишать лицензии».

Советник министра здравоохранения Литвы Лина Бушинскайте-Шрюбене утверждает, что принятые меры уже оказывают благотворное воздействие.

«Снижение доступа к алкоголю, повышение цен, запрет рекламы крепких напитков — вот основные факторы, снижающие потребление спиртного, — отмечает чиновница. — Мы сегодня уже видим, что они действуют. К примеру, новшество, связанное с акцизами, показывает, что продажи многих видов алкоголя снижаются».

С другой стороны, по словам Бушинскайте-Шрюбене, нужно еще подождать, чтобы увидеть более существенные результаты.

«В Литве потребление алкоголя снижается уже с 2012 года. Но это небольшое снижение — на 300-500 миллилитров в год, — комментирует ее слова глава Департамента по контролю над алкоголем и табаком Гражина Белян. — Нас это не радует, хотелось бы больших перемен».

Возможно, из-за того, что такие суровые меры не дают ощутимых результатов, у алкогольной реформы так много критиков. Они считают, что нужны не запреты, а просветительская работа. Сторонники реформы, напротив, считают, что одни лишь увещевания и лекции не дадут должных результатов. А они нужны уже сегодня.

Ромуальду Пошевецкую, по ее словам, шокировали свежие данные о потреблении алкоголя среди подростков.

«Выяснилось, что 11 процентов пятиклассников хоть раз в месяц потребляют алкоголь до наступления опьянения. Среди семиклассников это уже 23 процента, а среди девятиклассников — 60, — сказала «Ленте.ру» депутат. — Получается, доступность алкоголя у подростков, невзирая на запреты и ужесточения, еще высока. А значит нужно принимать дополнительные меры».

По мнению Пошевецкой, литовские власти, объявившие войну «зеленому змию», могли бы воспользоваться опытом соседней Белоруссии . В свое время эта страна занимала второе место после Литвы по количеству потребления алкоголя на душу населения. Там тоже приняли специальную программу до 2020 года по предупреждению и преодолению пьянства.

Тень «Боярышника»

В правящей коалиции заявляют, что антиалкогольная кампания — инвестиции в будущее. Но в настоящем от нее больше проблем, чем реальной пользы. Акцизные сборы с алкоголя в Литве значительно уменьшились. По данным Государственной налоговой инспекции, в марте 2017 года, когда вступили в силу повышенные акцизы, их сбор сразу рухнул на 40 процентов. И вовсе не из-за того, что в стране стали меньше производить алкоголя. Просто поставщики и производители ушли в тень, и 40 процентов продукции стали контрафактными.

Непосредственно перед повышением акцизов (а значит и цен) литовцы ринулись в магазины и принялись закупать спиртное впрок. А в мае прошлого года у стен парламента состоялся крупный протестный митинг.

«Мы умеем культурно отдыхать, — заявили организаторы. — А властям стоило бы заняться проблемами настоящих алкоголиков — вместо запретов, направленных на рядового потребителя».

После этого глава правящего в Литве Союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис заявил, что страсти раздувают представители алкогольного бизнеса. И действительно, в числе инициаторов протестного мероприятия выступили члены оппозиционной партии «Движение либералов». В настоящее время эта партия оказалась в центре антикоррупционного расследования — ее экс-главу Эгилюса Масюлиса и его однопартийцев обвиняют в лоббировании интересов концерна MG Baltic, занимавшегося в том числе и торговлей алкоголем. Однако критики антиалкогольной программы указывают, что она бьет не только по крупному производителю. Под удар попали и небольшие магазины, например, в сельской местности, в которых значительная часть оборота приходится на торговлю хлебом, сахаром, солью, мясными изделиями и другими продуктами первой необходимости.

Как в свое время в СССР, антиалкогольная кампания привела к разрастанию теневого рынка спиртного. Многие литовцы, особенно из приграничных областей, устремились за выпивкой в соседние страны, особенно в Польшу и Латвию. В начале нынешнего года латвийская газета Latvijas avīze писала, что в одном только городке Балви (чуть более 7 тысяч жителей) за месяц скупили 2500 бутылочек косметического спирта BF Green. Стоимость 250-граммовой бутылочки с 60-градусной жидкостью — менее одного евро. Местные жители не скрывают, что покупают косметическое средство не для ухода за телом, а для распития. BF Green производит польская фирма, причем специально для стран Балтии.

Представитель латвийской налоговой службы Байба Шмите-Роке поясняет, что людей привлекает низкая цена продукта — спирт, предназначенный для производства косметики, не облагается акцизами. Литва попыталась применить к польскому изделию акциз — но Вильнюсу пришлось отстаивать свою позицию в европейских судебных инстанциях. Безуспешно.

Латвийский журналист Денис Бартецкий проехался по литовской глубинке и написал в своем Facebook, что продуктовые магазины завалены косметическим спиртом.

«Он стал самым дешевым пойлом и одним из самых ходовых товаров. Его ставят прямо около кассы, хотя в этом и нет нужды. Как только BF Green появляется в продаже, потенциальный покупатель уже в курсе, — поясняет Бартецкий. — Торговые агенты компании распространителя так и говорят владельцам магазинчиков: "Мы обеспечим вас покупателем". Они доходчиво объясняют коммерсантам, зачем в продовольственном магазине косметический спирт и каким покупательским спросом он пользуется».