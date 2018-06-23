Страны ЕС выступили против общего бюджета еврозоны 

Фото: Carsten Koall/EPA-EFE Москва, 22 июня — «Вести. Экономика». 12 стран Европейского союза выступили против проекта создания единого бюджета еврозоны, предложенного Францией и Германией. Об этом со ссылкой на письмо министра финансов Нидерландов сообщило издание Financial Times. Как отмечается, глава голландского минфина Вопке Хокстра направил письмо президенту Еврогруппы Марио Сентено с возражениями против проекта бюджета еврозоны со стороны Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Мальты, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Фото: Olivier Hoslet/EPA-EFE Хокстра заявил о том, что «есть широкие расхождения» в вопросе о необходимости создания подобного бюджета. По его словам, которые приводит FT, ряд стран высказали опасения по поводу «моральных рисков» и вопросов «фискальной нейтральности», возникающих при рассмотрении предложенного проекта. С инициативой создания общего бюджета еврозоны выступили президент Франции Франсуа Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам переговоров 19 июня в немецком замке Мезеберг главы двух стран приняли совместное заявление по «дорожной карте» дальнейших реформ Евросоюза, в том числе призвав к созданию с 2021 г. общего бюджета еврозоны.