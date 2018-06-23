Ещё
Страны ЕС выступили против общего бюджета еврозоны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Страны ЕС выступили против общего бюджета еврозоны 

Вести.Ru 23 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Фото: Carsten Koall/EPA-EFE  Москва, 22 июня — «Вести. Экономика». 12 стран Европейского союза выступили против проекта создания единого бюджета еврозоны, предложенного Францией и Германией. Об этом со ссылкой на письмо министра финансов Нидерландов сообщило издание Financial Times. Как отмечается, глава голландского минфина Вопке Хокстра направил письмо президенту Еврогруппы Марио Сентено с возражениями против проекта бюджета еврозоны со стороны Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Мальты, Финляндии, Швеции и Эстонии.
Фото: Olivier Hoslet/EPA-EFE  Хокстра заявил о том, что «есть широкие расхождения» в вопросе о необходимости создания подобного бюджета. По его словам, которые приводит FT, ряд стран высказали опасения по поводу «моральных рисков» и вопросов «фискальной нейтральности», возникающих при рассмотрении предложенного проекта. С инициативой создания общего бюджета еврозоны выступили президент Франции Франсуа Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам переговоров 19 июня в немецком замке Мезеберг главы двух стран приняли совместное заявление по «дорожной карте» дальнейших реформ Евросоюза, в том числе призвав к созданию с 2021 г. общего бюджета еврозоны.
Вести.Ru: последние новости
Спасательная операция в Таиланде приостановлена на 10 часов Профицит полпроцента: Путин подписал поправки в бюджет-2018 Инцидент в Эймсбери: британцы не планируют новых санкций против России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа357
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение