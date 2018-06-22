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«Это было наивно»: МИД Литвы раскаялся в том, что пытался бойкотировать ЧМ в России
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«Это было наивно»: МИД Литвы раскаялся в том, что пытался бойкотировать ЧМ в России 

РИА «ФедералПресс» 22 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чиновники Литвы, заявившие о необходимости бойкота мундиаля в России признали, что их план полностью провалился. Ролик соответствующего выступления члена литовского кабинета министров появился на просторах сети. «По-моему, [эффект от бойкота] не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России… По-моему, это плохая идея. Это наивно», — сокрушенно сказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Затем Линкявичюс добавил, что политика и спорт не должны быть совмещены. «Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране [России] сейчас все является политикой. Это еще один рычаг для пропаганды — оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу», — добавил Линкявичюс. Ранее Литва призывала к бойкоту ЧМ. Несмотря на эти протесты, ЧМ-2018 в России уже собрал рекордное число туристов в первые дни.
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