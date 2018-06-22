Ещё
Виталий Милонов ответил на признание Литвы о провале бойкота ЧМ‐2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виталий Милонов ответил на признание Литвы о провале бойкота ЧМ‐2018 

360tv.ru 22 июня 2018
Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов ответил на заявление Литвы о том, что бойкот ЧМ-2018 оказался абсолютно бессмысленным. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Руководители некоторых стран ЕС увидели, что та пропаганда, которой они пичкали своих собственных граждан, не срабатывает. А те стереотипы, которые они вырисовывали, разрушены атмосферой, созданной Россией. Это, безусловно, провал агитационной пропагандистской машины Соединенных Штатов, потому что именно Вашингтон является автором кампании», — заявил депутат.
Больше всех заявляли о бойкоте государства с низким влиянием в ЕС: страны Прибалтики, Польша и Украина, чтобы показать свою значимость перед США. Многие политики наступили на собственные грабли, так как иностранные болельщики получили незабываемые впечатления от ЧМ-2018 в России.
«А они остались и грустят теперь, потому что потеряли политические очки», — добавил Виталий Милонов.
В Литве признали, что бойкот чемпионата мира по футболу, хозяйкой которого в 2018 году стала Россия, провалился. Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.
360tv.ru: последние новости
Юрист прокомментировал запрет на преподавание на русском языке в Латвии Всероссийское совещание по вопросам образования состоится в Сочи Латвия потратит на визит папы Римского свыше 800 тысяч евро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение