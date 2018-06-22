Виталий Милонов ответил на признание Литвы о провале бойкота ЧМ‐2018

«Руководители некоторых стран ЕС увидели, что та пропаганда, которой они пичкали своих собственных граждан, не срабатывает. А те стереотипы, которые они вырисовывали, разрушены атмосферой, созданной Россией . Это, безусловно, провал агитационной пропагандистской машины Соединенных Штатов , потому что именно Вашингтон является автором кампании», — заявил депутат.

Больше всех заявляли о бойкоте государства с низким влиянием в ЕС: страны Прибалтики, Польша Украина , чтобы показать свою значимость перед США. Многие политики наступили на собственные грабли, так как иностранные болельщики получили незабываемые впечатления от ЧМ-2018 в России.

«А они остались и грустят теперь, потому что потеряли политические очки», — добавил Виталий Милонов.

В Литве признали, что бойкот чемпионата мира по футболу, хозяйкой которого в 2018 году стала Россия, провалился. Об этом заявил министр иностранных дел республики Линас Линкявичюс.