В Латвии запретили русский язык в вузах и колледжах

Сейм Латвии одобрил запрет частным вузам и колледжам преподавать на русском языке

Латвийский сейм одобрил в третьем чтении законопроект о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах. Остался финальный этап — подписание документа президентом. Ранее ограничения распространялись только на государственные образовательные учреждения. В МИД России такой шаг Риги считают дискриминацией и насильственной ассимиляцией. RT узнал у экспертов, как повлияет новый закон на русскоязычных граждан, которых в Латвии около 40%.

Сейм Латвии одобрил в третьем чтении законопроект Министерства образования и науки о запрете преподавания на русском языке в частных вузах и колледжах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы», — уверены в министерстве.

А нынешним решением, считают в ведомстве, государство сможет обеспечить равные требования ко всем образовательным учреждениям вне зависимости от их статуса.

Таким образом приём студентов на программы с русским языком обучения планируется прекратить после 1 января 2019 года. Пока же частные вузы и колледжи могут их продолжать.

При этом программы на языках стран ЕС полностью сворачивать не будут: набор желающих их изучать продолжится для иностранных студентов или в рамках договоров о международном сотрудничестве. Вместе с тем это не освобождает учащихся-иностранцев от изучения латышского языка, если обучение длится дольше шести месяцев.

Одобренный сеймом законопроект вступит в силу после его утверждения президентом.

Предсказуемый исход

Отметим, что русский язык является родным для 40% населения Латвии. Всего же в стране проживает чуть более 2 млн человек. Несмотря на это, русский язык имеет статус иностранного. В целом, в стране действует 11 высших учебных учреждений и восемь колледжей, образованных юридическими лицами, а также два отделения иностранных вузов. В них в прошлом году учились около 15,5 тыс. человек, 34% из них — на русском языке.

Не удивлён решением сейма сопредседатель партии «Русский союз Латвии», евродепутат Мирослав Митрофанов . В беседе с RT он подчеркнул, что это решение противоречит Конституции страны.

«Это было предсказуемо, ведь кампания, которая была начата против русского языка и образования, продолжается уже более полугода. Она включает в себя ликвидацию среднего образования на русском языке, значительную «латышизацию» основного и дошкольного образования, включает запрет на обучение на русском языке в частных вузах, наступление на русский язык на ТВ. Что касается принятого сегодня решения, то оно входит в противоречие с Конституцией Латвии и многими европейскими нормами, которые предполагают свободный экспорт услуг на территории ЕС», — пояснил Митрофанов.

Евродепутат добавил, что добиться справедливости для русскоязычного населения в судах будет сложно, так как «практика правоприменения сегодня резко сдвигается в репрессивно-консервативную сторону».

«Главное, это самоорганизация русского гражданского сообщества, это протестные акции, которые сейчас в связи с летним перерывом и отпусками не могут быть столь массовыми, как они были весной, когда нам удалось собрать около 10 тыс. человек на пике протестов. Они возобновятся в сентябре, наша цель в этом году в течение осени — начала зимы вывести 30 тыс. человек. Дальше развивать размеры протеста до того, чтобы власть уже не смогла бы игнорировать русских жителей Латвии и пошла бы на компромисс в вопросе использования русского языка в образовании», — сказал Митрофанов.

Выдвинули иск Вместе с тем ряд депутатов сейма, несогласный с проводимой в стране образовательной реформой, оспорили её в Конституционном суде. Иск, подписанный 20 парламентариями, был подан в четверг, 21 июля.

«Оспариваются последние принятые поправки, которые предусматривают практически полный перевод среднего образования только на латышский язык и существенно ограничивают возможности использования языков меньшинств на уровне основного образования. Это нарушает сразу несколько статей Конституции», — рассказал RT один из истцов, член сейма Борис Цилевич

По мнению составителей иска, «реформа не обеспечит равных возможностей получения качественного образования для всех детей, не полностью соответствует конституционным гарантиям прав национальных меньшинств».

«Ну и главное — мы считаем, что такие вопросы должны решаться не в политизированном и тем более предвыборном контексте, а на основе очень чёткого объективного юридического анализа, конституционных гарантий и международных обязательств Латвии», — добавил депутат.

Вытесняют из страны

Недружественным шагом со стороны местных властей назвал решение сейма лидер Русского движения Латвии и правозащитник Руслан Панкратов. Он напомнил, что изначально планировалось оставить обучение на русском языке только в частных вузах.

«Правозащитники и союз русских общин в Латвии разочарованы и возмущены. Началось с реформы русских школ. Обещали, что частные вузы трогать не будут, но сейчас мы видим, что всё переводится на латышский язык. Русское население максимально притесняется по правам, его хотят вытеснить с территории Латвии», — сказал Панкратов.

Он убеждён, что необходимо всеми силами настаивать на решении проблемы притеснения русскоязычного населения.

«Конечно же, будет продолжаться борьба. Мы должны произвести международную экспертизу этого закона, добиться оценки правозащитных организаций, которые пока молчат. Европу всегда волнует проблема притеснения людей, но вопросы русскоязычного населения в Латвии её не волнует», — подытожил собеседник RT.

Образование в Латвии

Напомним, что поправки к закону «Об образовании», предусматривающие постепенный перевод местных школ национальных меньшинств на латышский язык, были приняты сеймом 22 марта. В начале апреля их утвердил и президент Раймондс Вейонис

Закон должен вступить в силу уже в новом учебном году. Дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой класс будут доступны три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80% предметов станут преподавать на государственном языке страны, а с десятого по двенадцатый класс обучение будет идти только на латышском языке.

В МИД России шаги латвийских властей назвали дискриминацией и насильственной ассимиляцией.

«Такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, якобы делается это чуть ли не «во благо» и даже более того — «по просьбе самих учеников и их родителей», на деле не имеют ничего общего с учётом интересов проживающих в стране нацменьшинств», — заявляли в ведомстве.