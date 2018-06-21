Захарова призвала мэра Риги помочь россиянам

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Захарова призвала мэра Риги разобраться с давлением на россиян 

Деловая газета «Взгляд» 21 июня 2018
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала мэра Риги разобраться в инциденте, произошедшем с россиянами в столице Латвии. По словам пострадавших, их обокрали сотрудники аэропорта, а воров прикрыла полиция.
«Нил Ушаков, давай разберемся в этой истории», — написала Мария Захарова в Facebook, сделав репост записи жителя Краснодарского края Александра Анджело.
Молодой человек рассказал, что в аэропорту Риги их с девушкой ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли.
«Мы прилетели из Хельсинки в ночь на 17 июня, вышли из самолета и сдали вещи в камеру хранения. И отправились гулять вдвоем с девушкой по Риге. Поужинали, посмотрели все, что успели и вернулись в аэропорт. Забирая вещи из камеры хранения мы поняли, что пропал наш ноутбук. Естественно, мы обратились с этим вопросом к сотрудникам камеры хранения, чтобы посмотреть камеру видеонаблюдения», — написал он в Facebook.
Анджело уточнил, что им обещали «большие проблемы», если он или девушка напишут заявление в полицию о пропаже ноутбука, кроме того, им не дали посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы увидеть вора.
«В этот момент полицейский набросился на нас, начал стягивать куртки, натягивать обратно, стягивать снова. Выглядело это бредово. Кричать неадекватные вещи, требовать показать вены и прочую дичь. Далее он сказал, что в Риге можно только «торчать» и что мы врем, что мы туристы. Так же он говорил, что «все вы русские уроды и вам нечего здесь делать», — сообщил молодой человек, уточнив, что ему пришлось заново покупать билеты на самолет, поскольку из-за разбирательств он и его спутница опоздали на рейс.
В комментариях к посту пострадавшего заявили, что это не первый случай травли со стороны рижских служащих:
«Хочу сказать это не первый случай…мой знакомые так же пострадали», — сообщила Екатерина Старжинская.
«Верю. Уже сталкивался с похожим беспределом в Рижском аэропорту. Уже два раза кстати», — написал Roman Aravan.
Ранее активистка штаба защиты русских школ Екатерина Александренкова рассказала газете ВЗГЛЯД, что русским в Латвии нужно будет защищать своих и латвийских детей от местных школ.
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