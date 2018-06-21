Ещё
Нашли общий язык: мэры балтийских столиц предпочли общаться по-русски
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нашли общий язык: мэры балтийских столиц предпочли общаться по-русски 

РИА Новости 21 июня 2018
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 21 июн — РИА Новости. Во время экскурсии к Памятнику Свободы в Риге главы балтийских столиц почувствовали себя свободно, лишь перейдя на русский язык, сообщает Sputnik Эстония.
Глава Риги Нил Ушаков предпочел объяснять своим коллегам из Таллина и Вильнюса Таави Аасу и Ремигиюсу Шимашюсу особенности конструкции монумента на русском языке. Мэры поддержали разговор. Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная на личной странице Ушакова в Facebook.
На записи мэр Вильнюса спускается по узкой внутренней лестнице памятника и по-английски предлагает стоящим внизу занять его место. Женщина прямо под лестницей говорит по-русски следующему в этой очереди: «Пожалуйста!». Мэр Вильнюса по-русски шутливо предлагает Ушакову подняться по лестнице: «Еще раз?»
Ушаков рекомендует коллегам организовать в своих городах что-нибудь «высокое, куда гостей вести». Аас комментирует также по-русски: «У нас стеклянные (высотный памятник Крест Свободы — Ред.) и очень много проблем». Мэр Вильнюса подробно рассказывает об обновлении центральной площади его города и тоже делает это на языке Александра Пушкина.
Вся запись длится более восьми минут. Покинув узкий коридор башни Памятника Свободы и перейдя к официальным мероприятиям, градоначальники говорят по-английски буквально одну-две фразы. Мэр Риги переходит на латышский в общении с подчиненными и сотрудниками комплекса.
Как сообщает пресс-центр Таллинской горуправы Raepress, главы Таллина и Вильнюса приехали в Ригу по приглашению Ушкова на празднование 100-летия Латвии.
Следующая встреча мэров пройдет в начале сентября в Вильнюсе.
Все новости Эстонии читайте на сайте Sputnik Эстония >>
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой6
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение