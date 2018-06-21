Нашли общий язык: мэры балтийских столиц предпочли общаться по-русски

Глава Риги Нил Ушаков предпочел объяснять своим коллегам из Таллина и Вильнюса Таави Аасу и Ремигиюсу Шимашюсу особенности конструкции монумента на русском языке. Мэры поддержали разговор. Об этом свидетельствует видеозапись, размещенная на личной странице Ушакова в Facebook.

На записи мэр Вильнюса спускается по узкой внутренней лестнице памятника и по-английски предлагает стоящим внизу занять его место. Женщина прямо под лестницей говорит по-русски следующему в этой очереди: «Пожалуйста!». Мэр Вильнюса по-русски шутливо предлагает Ушакову подняться по лестнице: «Еще раз?»

Ушаков рекомендует коллегам организовать в своих городах что-нибудь «высокое, куда гостей вести». Аас комментирует также по-русски: «У нас стеклянные (высотный памятник Крест Свободы — Ред.) и очень много проблем». Мэр Вильнюса подробно рассказывает об обновлении центральной площади его города и тоже делает это на языке Александра Пушкина.

Вся запись длится более восьми минут. Покинув узкий коридор башни Памятника Свободы и перейдя к официальным мероприятиям, градоначальники говорят по-английски буквально одну-две фразы. Мэр Риги переходит на латышский в общении с подчиненными и сотрудниками комплекса.

Как сообщает пресс-центр Таллинской горуправы Raepress, главы Таллина и Вильнюса приехали в Ригу по приглашению Ушкова на празднование 100-летия Латвии

Следующая встреча мэров пройдет в начале сентября в Вильнюсе.

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