Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке

Пора — в атаку, и фракция «Согласие» в сейме решила попытаться оспорить в Конституционном суде ЛР и сами поправки, и вытекающий из них окончательный переход на обучение только на государственном языке в средних школах, сообщает Delfi.

В заявлении партии для СМИ говорится, что она оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе». Податели иска считают, что «данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции».

Парламентская фракция полагает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов — здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.

Следует напомнить, как уже сообщала «РГ», месяцем раньше под обращением к премьер-министру и парламенту Латвии по поводу поправок, принятых к закону «Об образовании», поставили свои подписи свыше 100 депутатов Европейского парламента . В документе осуждалась фактическая ликвидация обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требовался пересмотреть этого антиконституционного закона.

Инициаторами обращения выступили тогда депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов Андрей Мамыкин . В документе подчеркивалось, что русские — одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза , и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминали, что «Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств», ратифицированная, в том числе, Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть.

Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.