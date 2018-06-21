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Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке
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Партия Нила Ушакова оспорила в КС отказ от обучения на русском языке 

Российская Газета 21 июня 2018
Пора — в атаку, и фракция «Согласие» в сейме решила попытаться оспорить в Конституционном суде ЛР и сами поправки, и вытекающий из них окончательный переход на обучение только на государственном языке в средних школах, сообщает Delfi.
В заявлении партии для СМИ говорится, что она оспаривает соответствие Конституции и международным обязательствам Латвии поправок, которые «ликвидируют билингвальное образование в средней школе и резко сужают использование языков меньшинств в основной школе». Податели иска считают, что «данные поправки к закону об образовании противоречат статьям 1, 91, 112 и 114 Конституции».
Парламентская фракция полагает, что столь важные вопросы нельзя решать в предвыборный период и в рамках политических дебатов — здесь требуется серьезное юридическое обсуждение на основании международных обязательств, традиций Латвийской Республики и опыта других стран Европы.
Следует напомнить, как уже сообщала «РГ», месяцем раньше под обращением к премьер-министру и парламенту Латвии по поводу поправок, принятых к закону «Об образовании», поставили свои подписи свыше 100 депутатов Европейского парламента. В документе осуждалась фактическая ликвидация обучения на русском языке в школах национальных меньшинств и требовался пересмотреть этого антиконституционного закона.
Инициаторами обращения выступили тогда депутаты Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов и Андрей Мамыкин. В документе подчеркивалось, что русские — одно из традиционных лингвистических меньшинств Европейского союза, и власти должны соблюдать их права. Авторы обращения напоминали, что «Рамочная конвенция о защите прав национальных меньшинств», ратифицированная, в том числе, Латвией, предусматривает, что при значительном спросе обучение должно проводиться на родном языке. А такой спрос со стороны русскоязычных жителей Латвии, безусловно, есть.
Кроме того, в резолюции ЕП 2004 года, принятой перед вступлением Латвии в Европейский союз, оговаривается необходимость преподавания и проведения экзаменов на родном языке. Эти рекомендации, по мнению Мамыкина и Митрофанова, актуальны до сих пор.
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