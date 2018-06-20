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В Эстонии освободили российский паром
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В Эстонии освободили из-под ареста российский грузовой паром 

RT на русском 1 час назад
Российский грузовой паром «Петербург» освободили из-под ареста в Эстонии после погашения долгов.
«Ситуация благополучно разрешилась. Суд в Таллине снял арест с судна, поскольку задолженность всем трем истцам была выплачена», — приводит ERR слова капитана судна Николая Шашкова.
Отмечается, что в настоящее время задолженность перед экипажем судна погашена.
Шашков выразил благодарность посольству России за поддержку.
Российский грузовой паром «Петербург» был арестован в эстонском порту в апреле 2018 года за неуплату долгов судоремонтной компании, агенту и собственнику причала. Сумма долгов превышала €300 тыс.
RT на русском: последние новости
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