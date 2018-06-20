В Эстонии освободили российский паром

В Эстонии освободили из-под ареста российский грузовой паром

Российский грузовой паром «Петербург» освободили из-под ареста в Эстонии после погашения долгов.

«Ситуация благополучно разрешилась. Суд в Таллине снял арест с судна, поскольку задолженность всем трем истцам была выплачена», — приводит ERR слова капитана судна Николая Шашкова.

Отмечается, что в настоящее время задолженность перед экипажем судна погашена.

Шашков выразил благодарность посольству России за поддержку.

Российский грузовой паром «Петербург» был арестован в эстонском порту в апреле 2018 года за неуплату долгов судоремонтной компании, агенту и собственнику причала. Сумма долгов превышала €300 тыс.