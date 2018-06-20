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С застрявшего в Таллине российского парома сняли арест
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С застрявшего в Таллине российского парома сняли арест 

Деловая газета «Взгляд» 20 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Эстонский суд снял арест с российского парома «Петербург», застрявшего в таллинском порту Пальяссааре из-за долгов, сообщил капитан судна Николай Шашков.
Арест с судна снят после того, как владелец погасил долги, в том числе перед экипажем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Шашкова.
«Я жду, когда решение суда будет переведено на английский», — отметил он и признался, что не знает, будет ли собственник — OOO «Блэксия Ферри и Инвестиции» — ремонтировать судно в Эстонии.
Он также отметил, что посольство России в Таллине помогло морякам в этой ситуации.
В начале июня капитан судна Николай Шашков сообщал, что паром «Петербург» российского OOO «Блэксия Ферри и Инвестиции» арестован в эстонском порту за долги судовым снабженцам, возникшие в прошлом году. Долг составлял 350 тыс. евро и еще около двух млн рублей компания задолжала экипажу.
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