С застрявшего в Таллине российского парома сняли арест

Эстонский суд снял арест с российского парома «Петербург», застрявшего в таллинском порту Пальяссааре из-за долгов, сообщил капитан судна Николай Шашков.

Арест с судна снят после того, как владелец погасил долги, в том числе перед экипажем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Шашкова.

«Я жду, когда решение суда будет переведено на английский», — отметил он и признался, что не знает, будет ли собственник — OOO «Блэксия Ферри и Инвестиции» — ремонтировать судно в Эстонии

Он также отметил, что посольство России Таллине помогло морякам в этой ситуации.

В начале июня капитан судна Николай Шашков сообщал, что паром «Петербург» российского OOO «Блэксия Ферри и Инвестиции» арестован в эстонском порту за долги судовым снабженцам, возникшие в прошлом году. Долг составлял 350 тыс. евро и еще около двух млн рублей компания задолжала экипажу.