«Витесс» Слуцкого узнал возможных соперников в квалификации Лиги Европы 

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы. Матчи данного раунда турнира состоятся 26 июля и 2 августа.
«Витесс» российского специалиста Леонида Слуцкого сыграет на этой стадии с победителем противостояния «Расинг Юнион» (Люксембург) — «Вииторул» (Румыния), которое пройдет в первом раунде квалификации.
«Гленавон» (Северная Ирландия)/«Мольде» (Норвегия) — «Анортосис» (Кипр)/«Лячи» (Албания)«Бананц» (Армения)/«Сараево» (Босния и Герцеговина) — «Аталанта» (Италия) «Биркиркара» (Мальта)/«Клаксвик» (Фарерские острова)/«Жальгирис» (Литва) — «Вадуц» (Лихтенштейн)/«Левски» (Болгария)«Энгордани» (Андорра)/«Фольгоре» (Сан-Марино) — «Кайрат» (Казахстан)«Абердин» (Шотландия) — «Бернли» (Англия)
«Рудар» Плевля (Черногория)/«Партизан» (Сербия) — «Сефн Друидс» (Уэльс)/«Тракай» (Литва)/«Иртыш» (Казахстан)«Бальцан» (Мальта)/«Кешля» (Азербайджан) — «Милсами» (Молдова)/«Слован» Братислава (Словакия)«Клифтонвилл» (Северная Ирландия)/«Нордшелланд» (Дания) — «Шемрок Роверс» (Ирландия)/АИК (Швеция)«Рудар» Веленье» (Словения)/«Тре Фиори» (Сан-Марино)/«Бала Таун» (Уэльс) — «Стяуа» (Румыния) «Хапоэль Хайфа» (Израиль) — «Лахти» (Финляндия)/«Хабнарфьордюр» (Исландия)
«Левадия» (Эстония)/«Дандолк» (Ирландия) — АЕК Ларнака (Кипр)«Заря Бельцы» (Молдова)/«Гурник» (Польша) — «Будучность» (Черногория)/«Тренчин» (Словакия) «Ференцварош» (Венгрия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — «Раднички» (Сербия)/«Сан-Хулиа» (Андорра)/«Гзира» (Мальта) ЦСКА София (Болгария)/«Рига» (Латвия) — «Адмира Вакер» (Австрия) «Спартак Суботица» (Сербия)/«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Спарта Прага» (Чехия)
«РБ Лейпциг» (Германия) — «Лиепая» (Латвия)/«Хэкен» (Швеция)«Стьярнан» (Исландия)/«Нымме Калью» (Эстония) — «Копенгаген» (Дания)/«Куопио» (Финляндия)«Уфа» (Россия) — «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения)«Самтредия» (Грузия)/«Тобол» (Казахстан) — «Пюник» (Армения)/«Вардар» (Македония) Ягеллония (Польша) — «Риу Аве» (Португалия)
ЛАСК (Австрия) — «Лиллестрем» (Норвегия)«Гонвед» (Венгрия) — «Работнички» (Македония) — «Прогрес» (Люксембург)/«Габала» (Азербайджан)«Петрокуб» (Молдова)/«Осиек» (Хорватия) — «Рейнджерс» (Шотландия) — «Шкупи» (Македония)«Б-36» (Фарерские острова)/«Сент-Джозефс» (Гибралтар)/ОФК «Титоград» (Черногория) — «Бешикташ» (Турция)«Дунайска Стреда» (Словакия)/«Динамо Тбилиси» (Грузия) — «Дерри Сити» (Ирландия)/«Динамо Минск» (Беларусь)
«Вентспилс» (Латвия) — «Люфтетари» (Албания) — «Бордо» (Франция)«Железничар» (Босния и Герцеговина)/«Нарва» (Эстония) — «Стумбрас» (Литва)/«Аполлон» Лимасол (Кипр) «Расинг Юнион» (Люксембург) — «Вииторул» (Румыния) — «Витесс» (Голландия)«Санкт-Галлен» (Швейцария) — ИБВ (Исландия)/«Сарпсборг» (Норвегия)«Динамо Брест» (Беларусь) — «Атромитос» (Греция)«Севилья» (Испания) — «Нефтчи» (Азербайджан)/«Уйпешт» (Венгрия)
«Коннас-Ки» (Уэльс)/«Шахтер Солигорск» (Беларусь) — «Лех» (Польша)/«Гандзасар» (Армения)«Хиберниан» (Шотландия)/«Рунавик» (Фарерские острова) — Астерас (Греция)«Чихура» (Грузия)/«Бейтар» (Израиль) — «Партизани» (Албания)/«Марибор» (Словения)«Генк» (Бельгия) — «Фола» (Люксембург)/«Европа» (Гибралтар)/«Приштина» (Косово)«Юргорден» (Швеция) — «Мариуполь» (Украина)«Хайдук Сплит» (Хорватия) — «Ильвес» (Финляндия)/«Славия» София (Болгария)