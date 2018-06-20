Брюссель грозит Вильнюсу санкциями за саботаж решения «вопроса Паксаса»

В среду, 20 июня, в сейме Литвы приняли к рассмотрению поправки к конституции, позволяющие отстранённому путём импичмента в 2004 году от должности президента Роландасу Паксасу вновь баллотироваться в сейм и на высший пост.

Как сообщала «Парламентская газета», от должности он был отстранён под надуманным предлогом после неожиданной победы на выборах 2003 года, выиграв президентскую гонку у американского литовца Валдаса Адамкуса , который шёл на второй срок.

Паксаса обвинили в том, будто он нарушил присягу и грубо нарушил конституцию, когда в порядке исключения предоставил литовское гражданство спонсору своей избирательной кампании Юрию Борисову

На самом деле президент по закону имеет право предоставлять литовское гражданство, а обвинение сформулировали из-за технической ошибки канцелярии в датах подписания указа и его публикации. Это был формальный повод для отстранения. Обвинения в нарушении гостайны и сотрудничестве с международной преступностью опровергли суды.

Политологи высказывали мнение, что Паксаса убрали за то, что, став президентом, он заинтересовался крупными сделками с коррупционными признаками, к которым была причастна элита.

Адамкус снова был избран главой Литвы, а Конституционный суд специально «под Паксаса» вынес вердикт: лицо, лишившееся поста в результате импичмента, не может пожизненно занимать должности, связанные с дачей конституционной присяги.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2011 году вынес решение: пожизненный запрет баллотироваться на выборах является непропорциональным, обязал сейм принять законы, разрешающие Паксасу вновь избираться. Однако литовский парламент всячески затягивал решение вопроса. Экс-президент тем временем остро критикует внутреннюю и внешнюю политику Литвы.

Заведующий отделом министерства юстиции Литвы по представительству в ЕСПЧ Донатас Мураускас 20 июня предупредил членов парламентского комитета по вопросам права и правопорядка, что если поправка не будет принята, Брюссель введёт санкции против Литвы. Мураускас сообщил, что Комитет министров Совета Европы ждёт результата до конца октября, а затем, если вопрос не будет решён, могут быть введены санкции.

Для внесения поправок в конституцию Литвы необходимо, чтобы проголосовали не менее 94 депутатов сейма из 141, а через три месяца должно состояться второе голосование.