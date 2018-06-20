Жителей Северного округа познакомят с историей православия

Польше и В ближайшую пятницу, 22 июня, в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки состоится очередная лекция для всех, кто интересуется историей православия. Перед собравшимися выступит религиовед, преподаватель кафедры социального служения Российского православного университета Ольга Тузова. Об этом корреспонденту газеты «Разумовский вестник» рассказали в администрации храма. Тема лекции: «История православной церкви Литве XIII–XVII веков».

— Польша и Литва традиционно считаются католическими странами. Однако мало кто знает, что православие в этих странах имеет богатую историю и глубокие традиции. Православные здесь находятся на втором месте по численности паствы, — поделилась Тузова.

Начало в 19.00. Приглашаются все желающие. Для уточнения подробностей можно обратиться по телефону 8 (903) 245-55-44 (Наталия).

Адрес храма святителя Николая: Ивановская ул., д. 3.