Эксперт оценил слова Грибаускайте о России

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова президента Литвы Дали Грибаускайте о большой вероятности российского «вторжения» на территорию её страны.

«Помощь прибалтийским республикам, в том числе их мощное кредитование, идёт по плану преобразования территорий и заканчивается в 2020 году. Дальше они смогут рассчитывать на существенно меньшую помощь Запада», — сказал он.

Как отметил Соколов, Прибалтика прекрасно понимает, что без формирования узла политической напряжённости в этой точке Европа потеряет к ним интерес.

Что касается опасений «военной угрозы» со стороны России для Прибалтики, то они совершенно надуманы, считает эксперт.

Ранее в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о России.