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Эксперт оценил слова Грибаускайте о России
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Эксперт оценил слова Грибаускайте о России 

RT на русском 20 июня 2018
Фото: Парламентская газета
Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил слова президента Литвы Дали Грибаускайте о большой вероятности российского «вторжения» на территорию её страны.
«Помощь прибалтийским республикам, в том числе их мощное кредитование, идёт по плану преобразования территорий и заканчивается в 2020 году. Дальше они смогут рассчитывать на существенно меньшую помощь Запада», — сказал он.
Как отметил Соколов, Прибалтика прекрасно понимает, что без формирования узла политической напряжённости в этой точке Европа потеряет к ним интерес.
Что касается опасений «военной угрозы» со стороны России для Прибалтики, то они совершенно надуманы, считает эксперт.
Ранее в Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о России.
Также политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте о санкциях против России.
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