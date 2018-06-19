В Таллине прошел пикет в поддержку Вышинского

Как сообщает корреспондент РИА Новости, активисты из объединения "Российские соотечественники Европы", НКО "Русская школа Эстонии" и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) держали в руках плакаты с требованием освободить Вышинского, а также правозащитника из Латвии Александра Гапоненко и польского политика, политолога и журналиста Матеуша Пискорского.

По словам одного из организаторов пикета, члена правления объединения "Российские соотечественники Европы" Алексея Есакова , все трое являются политическими заключенными, ни одному их которых не предъявлено реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой и дискриминацией части населения этих стран.

"Пикет проведен у Дома ЕС потому, что глупо жаловаться на самого нарушителя ему же самому. Латвия и Польша являются членами Европейского союза, а ЕС является, в том числе, и политическим союзом, поэтому нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах-членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут", — сказал Есаков РИА Новости. Он добавил, что это касается и Украины, хотя она не является членом ЕС, но стремится им стать.

Пикет в Таллинне в поддержку политзаключенных Европы

Немногочисленность пикета Есаков объяснил тем, что подобный формат мероприятия не предполагает массовости. "Обычно пикеты проводят несколько активистов, правозащитников. Основная задача — довести до людей информацию через СМИ", — заметил он.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров , действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Александр Гапоненко был арестован в Латвии после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.

Польский политик, преподаватель, политолог, публицист и журналист, бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский вот уже более двух лет находится в тюрьме после того, как польские власти безосновательно обвинили его в сотрудничестве с российской разведкой и "продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества".