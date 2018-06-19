В Таллине прошел пикет в поддержку Вышинского 

Пикет в поддержку арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других политзаключенных во вторник прошел перед Домом Европейского союза в центре Таллина.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, активисты из объединения "Российские соотечественники Европы", НКО "Русская школа Эстонии" и Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) держали в руках плакаты с требованием освободить Вышинского, а также правозащитника из Латвии Александра Гапоненко и польского политика, политолога и журналиста Матеуша Пискорского.
По словам одного из организаторов пикета, члена правления объединения "Российские соотечественники Европы" Алексея Есакова, все трое являются политическими заключенными, ни одному их которых не предъявлено реального обвинения. Есаков считает, что власти Украины, Латвии и Польши пытаются заставить замолчать тех, кто не согласен с политикой и дискриминацией части населения этих стран.
"Пикет проведен у Дома ЕС потому, что глупо жаловаться на самого нарушителя ему же самому. Латвия и Польша являются членами Европейского союза, а ЕС является, в том числе, и политическим союзом, поэтому нам хотелось обратить внимание Европарламента на происходящее в странах-членах ЕС. Потому что молодые члены Евросоюза постоянно ссылаются на различные нормы и правила ЕС, но сами при этом нарушают эти нормы, как только могут", — сказал Есаков РИА Новости. Он добавил, что это касается и Украины, хотя она не является членом ЕС, но стремится им стать.
Пикет в Таллинне в поддержку политзаключенных Европы
Немногочисленность пикета Есаков объяснил тем, что подобный формат мероприятия не предполагает массовости. "Обычно пикеты проводят несколько активистов, правозащитников. Основная задача — довести до людей информацию через СМИ", — заметил он.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
Александр Гапоненко был арестован в Латвии после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний.
Польский политик, преподаватель, политолог, публицист и журналист, бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский вот уже более двух лет находится в тюрьме после того, как польские власти безосновательно обвинили его в сотрудничестве с российской разведкой и "продвижении интересов России и манипулировании настроениями польского общества".