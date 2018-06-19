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Пьянство «зеков» привело к увольнению начальника тюрьмы
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Начальника одной из литовских тюрем уволили из-за пьянства заключенных 

РИА Новости 19 июня 2018
Фото: depositphotos.com
Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс отстранил от должности временного главу Кибартайской колонии Римантаса Зайкаускаса после инцидента с заключенными, которые употребляли алкоголь и вели трансляцию происходящего в социальных сетях. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Временный руководитель отстранен до тех пор, пока Департамент тюрем не завершит полномасштабную официальную проверку скандальных событий в этом исправительном доме, произошедших в эти выходные", — заявил министр.
Кроме того, Янкявичюс выразил недоверие руководителю отдела иммунитета Департамента тюрем Гинтарасу Завяцкасу за ненадлежащую работу.
Министр юстиции подчеркнул, что в ближайшее время в исправительном учреждении будет заблокирована мобильная связь, а также пройдет проверка. Отмечается, что эти меры распространятся не только на Кибартайскую тюрьму, но и на другие места лишения свободы.
В минувшие выходные двое заключенных Кибартайской тюрьмы распивали алкоголь и вели прямую трансляцию в социальных сетях. После инцидента их наказали и перевели в дисциплинарную группу.
Использование мобильных телефонов, а также употребление алкоголя и наркотиков в колонии запрещены.
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