Пьянство «зеков» привело к увольнению начальника тюрьмы

Начальника одной из литовских тюрем уволили из-за пьянства заключенных

Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс отстранил от должности временного главу Кибартайской колонии Римантаса Зайкаускаса после инцидента с заключенными, которые употребляли алкоголь и вели трансляцию происходящего в социальных сетях. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Временный руководитель отстранен до тех пор, пока Департамент тюрем не завершит полномасштабную официальную проверку скандальных событий в этом исправительном доме, произошедших в эти выходные", — заявил министр.

Кроме того, Янкявичюс выразил недоверие руководителю отдела иммунитета Департамента тюрем Гинтарасу Завяцкасу за ненадлежащую работу.

Министр юстиции подчеркнул, что в ближайшее время в исправительном учреждении будет заблокирована мобильная связь, а также пройдет проверка. Отмечается, что эти меры распространятся не только на Кибартайскую тюрьму, но и на другие места лишения свободы.

В минувшие выходные двое заключенных Кибартайской тюрьмы распивали алкоголь и вели прямую трансляцию в социальных сетях. После инцидента их наказали и перевели в дисциплинарную группу.

Использование мобильных телефонов, а также употребление алкоголя и наркотиков в колонии запрещены.