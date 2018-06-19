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Защитник русских школ рассказал о ситуации в Латвии
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Арестованный в Латвии защитник русских школ рассказал об условиях своего содержания 

RT на русском 19 июня 2018
Фото: РИА Новости
Лидер Штаба защиты русских школ и член Русского союза Латвии Александр Гапоненко, находящийся под арестом в Рижской центральной тюрьме, рассказал об условиях своего содержания.
Он отметил, что у него нет доступа к интернету, кроме того, по его словам, он уже месяц находится в одной камере с уголовниками.
«Меня ещё ни разу не допрашивали. Держат меня здесь в рамках психологического давления, чтобы я сломался и дал показания по тем преступлениям, которых я никогда не совершал», — цитирует его РИА Новости.
Гапоненко добавил, что ему отказали в переводе в одиночную камеру, потому что якобы таких камер нет, чему он сам не верит.
«У меня сначала была одиночная камера, где я две недели писал книгу. Потом меня без объяснения причины перевели в общую камеру, наверное для того, чтобы оказать психологическое давление», — отметил он.
В начале мая латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело из-за акции протеста против перевода школ на латышский язык обучения.
Двое участников акции, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и арестованы.
Позже Линдермана освободили из-под ареста, но запретили ему покидать страну.
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