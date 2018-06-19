Литовцев позвали в Ирландию

Президент Ирландии Майкл Хиггинс, прибывший во вторник, 19 июня, в Вильнюс, пригласил литовских эмигрантов в свою страну.
«Литовцев очень ждут в Ирландии. Эта диаспора вносит очень положительный вклад не только в экономическом, но и в культурном отношении», — сказал Майкл Хиггинс.
По статистическим данным, в Ирландии проживает около 40 тысяч эмигрантов из Литвы. Больше только в Великобритании, где, как предполагается, живут более 100 тысяч граждан балтийской республики.
Эмигранты из Литвы облюбовали также Германию, Испанию, США. В свою очередь, литовские политики считают эмиграцию из республики одной из самых серьёзных проблем государства.