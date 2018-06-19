Состоялась жеребьевка первого отборочного раундов футбольной Лиги чемпионов 

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов по футболу прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
Группа 1: «Торпедо» (Грузия, Кутаиси) — «Шериф» (Молдавия), «Шкендия» (Македония) — ТНС (Уэльс), «Судува» (Литва) — АПОЕЛ (Кипр), «Олимпия» (Словения) — «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург) — «Видеотон» (Венгрия).
Группа 2: Победитель предварительного раунда — «Мальмё» (Швеция), ХИК (Финляндия) — «Викингур» (Фарерские острова), «Лудогорец» (Болгария) — «Крузейдерс» (Северная Ирландия), «Корк Сити» (Ирландия) — «Легия» (Польша), «Валюр» (Исландия) — «Русенборг» (Норвегия).
Группа 3: «Кукес» (Албания) — «Валлетта» (Мальта), «Флора» (Эстония) — «Хапоэль» (Израиль, Беер-Шева), "Спартак" (Латвия, Юрмала) — «Црвена Звезда» (Сербия), «Алашкерт» (Армения) — «Селтик» (Шотландия), «Спартак» (Словакия, Трнава) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина), "Астана" (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория).
Матчи первого отборочного раунда пройдут 10-11 и 17-18 июля. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат выступление во втором отборочном раунде, матчи которого пройдут 24-25 июля и 31 июля — 1 августа.
Московский «Спартак», занявший третье место в чемпионате России, начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего отборочного раунда, жеребьевка которого пройдет 23 июля. Ставший вторым ЦСКА и чемпион России «Локомотив» начнут играть с группового этапа Лиги чемпионов.