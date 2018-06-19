Состоялась жеребьевка первого отборочного раундов футбольной Лиги чемпионов

Матчи первого отборочного раунда пройдут 10-11 и 17-18 июля. 32-м участником станет победитель предварительного раунда, который определится 29 июня. Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат выступление во втором отборочном раунде, матчи которого пройдут 24-25 июля и 31 июля — 1 августа.