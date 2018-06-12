Ещё
Латвия примет соревнования на санной трассе, если ОИ-2026 получит Швеция
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвия примет соревнования на санной трассе, если ОИ-2026 получит Швеция 

Чемпионат.com 12 июня 2018
Правительство Латвии поддержало предложение Швеции принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту, если Стокгольм станет хозяином зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования пройдут на трассе в Сигулде, сообщает пресс-служба правительства Латвии.
В Швеции нет необходимой инфраструктуры для организации соревнований по санным видам спорта. В Латвии же существуют сильные традиции в этих видах спорта, а также есть трасса, отвечающая самым высоким стандартам для организации международных соревнований. На трассе в Сигулде традиционно проходят этапы Кубка мира.
Правительство Латвии выделит 264 370 евро на модернизацию трассы и приведение её в соответствие с международными требованиями для соревнований бобслейных четверок. Решение о том, где пройдут Игры-2026 МОК примет на сессии в сентябре 2019 года.
Чемпионат.com: последние новости
Игроки «Вашингтона» встретились с дочерью президента США Дональда Трампа Панама впервые сыграет на чемпионате мира. Победный гол забит на 88-й минуте Латиноамериканские болельщики в Москве задержаны за повреждение машины таксиста
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян125
Путин уволил Клименко254
«Россия все отдаст»130
Говорухин при смерти185
«Это намного серьезнее, чем санкции»174
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение