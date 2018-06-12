Латвия примет соревнования на санной трассе, если ОИ-2026 получит Швеция

Правительство Латвии поддержало предложение Швеции принять соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту, если Стокгольм станет хозяином зимних Олимпийских игр 2026 года. Соревнования пройдут на трассе в Сигулде, сообщает пресс-служба правительства Латвии.

В Швеции нет необходимой инфраструктуры для организации соревнований по санным видам спорта. В Латвии же существуют сильные традиции в этих видах спорта, а также есть трасса, отвечающая самым высоким стандартам для организации международных соревнований. На трассе в Сигулде традиционно проходят этапы Кубка мира.

Правительство Латвии выделит 264 370 евро на модернизацию трассы и приведение её в соответствие с международными требованиями для соревнований бобслейных четверок. Решение о том, где пройдут Игры-2026 МОК примет на сессии в сентябре 2019 года.