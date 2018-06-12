Грибаускайте разоблачила литовских олигархов

Президент Литвы разоблачила «циничный расчёт» местных олигархов

Президент Литвы Даля Грибаускайте 12 июня выступила с годовым сообщением в сейме. Она сообщила депутатам о «невиданной Литве», о которой, по её словам, «все подозревали, что она существует».

Отметив достижения страны, президент заявила: «Из-за политического закулисья в основы государства проникает червь алчности и недоверия, вынуждающий людей искать лучшей и более справедливой жизни на чужбине».

По словам Дали Грибаускайте, «циничный расчёт затмевает всё и покушается на государство, на демократию». Президент утверждала, что «кишат алчные, коварные идеи деморализованных стяжателей, которые не видят государства, где понимают лишь язык шантажа, лжи и угроз, а влияние и воздействие — самый ходовой товар».

Глава государства имела в виду дело о политической коррупции, которое рассматривает Вильнюсский окружной суд. В нём фигурирует крупнейший в стране строительный концерн MG Baltic, владеющий СМИ, а обвинения предъявлены двум партиям и самому концерну, известным политикам и предпринимателям. Это дело — результат парламентского расследования о незаконном влиянии бизнеса на политические процессы, проведённого Комитетом сейма по национальной безопасности и обороне и Департаментом государственной безопасности.

Президент Литвы призвала устранять эти угрозы, а местных олигархов назвала «вероломными махинаторами». «Требуется гражданская оборона и больше союзников», — сказала Даля Грибаускайте.

Она также призвала сейм больше заботиться о социальной справедливости, борьбе с социальной отчуждённостью, эмиграцией, за конкурентоспособность страны.