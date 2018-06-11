Эстонцы отобрали «Петербург» за долги

Эстонцы арестовали паром «Петербург» за долги

Эстонии Российский грузовой паром Petersburg был арестован в порту Таллина за долги управляющего предприятия. Сумма долга составила €350 тыс., а экипаж не получал зарплату несколько месяцев. Посол России Александр Петров заявил, что у судовладельца есть лишь несколько дней, чтобы погасить штраф, в противном же случае экипаж останется заблокированным на судне без электричества.

В порту Пальяссааре города Таллина арестован российский грузовой паром Petersburg, судовладельцем которого является компания Black Sea Ferry & Investments. Причиной задержания судна стали невыплаченные долги — как предприятию, снабжавшему паром, так и долги по жалованью экипажу.

Сумма долга составляет порядка €350 тыс., а долг по зарплате — около €30 тыс. Отметим, что моряки не получали зарплату начиная с февраля.

По словам капитана парома Petersburg Николая Шашкова, судно должно было быть отремонтировано, но в итоге было арестовано. Моряки при этом не могут покинуть борт парома.

Кроме того, портовые власти отключили подачу электроэнергии на паром — несколько дней экипаж был вынужден жить без электричества, а воду грел на контрольно-пропускном пункте таллинского порта. На КПП морякам также удавалось зарядить свои мобильные телефоны и ноутбуки, сообщает РЕН ТВ

Впоследствии долг был частично погашен, и на паром вернули электричество. В тот же день моряки смогли встретиться с российскими дипломатами.

По словам капитана Шишкова, денег должно хватить до 13 июня. Уже 15 июня его команду должен будет сменить другой экипаж, но дальнейшая судьба моряков пока в тумане.

По мнению посла Российской Федерации в Эстонии Александра Петрова, владельцам грузового парома необходимо решить денежный спор вокруг судна за несколько дней, в противном же случае его снова отключат от электропитания.

При этом, отметил Петров, стоимость парома в несколько раз превышает размеры долговых обязательств Black Sea Ferry & Instruments. В российской дипмиссии рассчитывают, что судовладелец примет полноценные меры и как можно скорее решит вопрос с долгом и арестом.

Паром Petersburg был построен на верфях Германии в 1986 году. В 2010-м он стал вторым железнодорожным паромом, который начал курсировать на линии Балтийск — Усть-Луга. Судно может перевозить до 49 вагонов, полсотни автотрейлеров и 150 единиц накатной техники (т.е. не передвигающейся своим ходом — «Газета.Ru» ), может перевозить до 150 пассажиров.

Аресты судов за долги происходят довольно регулярно. 25 мая в южнокорейском Пусане арестовано российское судно «Николай Касаткин» после жалоб моряков на долги по зарплате. Инспектор Международной федерации транспортных рабочих во Владивостоке Петр Осичанский заявил, что три члена экипажа из Калининграда обратились в пусанский офис ITF, где им оплатили билеты домой, моряки получили по $500 авансом. У них заканчивалась виза, и они решили уехать, добавил инспектор.

На борту « Николая Касаткина » остались моряки родом из Приморского края и с Сахалина. Он отметил, что у сахалинской компании «Парус», которой принадлежит «Николай Касаткин», проблемы еще с двумя судами, команда каждого из них не получает денег.

Моряки «Николая Касаткина», по словам капитана судна, в последний раз получили зарплату за март. Гонорар за апрель судовладелец пообещал им, когда сможет реализовать свою продукцию. При этом судно «Николай Касаткин» было арестовано не в первый раз: в 2016 году его задержали в порту голландского Амстердама

Рыболовецкий траулер был задержан за многочисленные нарушения трудовых прав членов экипажа. Второй помощник капитана Вячеслав Чернявский рассказал «Газете.Ru» о том, что происохдило на судне. По его словам, на борту находились 15 человек и все они объявили забастовку. Только капитан траулера выступил против.

Однако аресты за долги — не единственное, что случается с российскими судами в международных водах и портах. Российское рыболовецкое судно «Норд» с десятью членами экипажа было задержано украинскими пограничниками в Азовском море еще 25 марта. Траулер был арестован и под прицелами двух пулеметов отбуксирован в порт Бердянска

Экипажу запретили покидать судно, полное тухлой рыбы. На судне находились 10 крымчан, всем им грозило до 12 лет тюрьмы. Капитана «Норда» Владимира Горбенко заключили под стражу на два месяца, перед этим «фактически похитили», и перед судом у него дважды случился гипертонический криз.

В свою очередь, крымское Управление Федеральной службы безопасности (УФСБ) завело на украинских пограничников дело по статье «угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».