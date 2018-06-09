Ещё
Латвия — Азербайджан — 1:3, Венгрия — Австралия — 1:2 (обзоры)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Латвия — Азербайджан — 1:3, Венгрия — Австралия — 1:2 (обзоры) 

Soccer News 57 минут назад
Фото: Soccer News
Вашему вниманию представляются обзоры двух товарищеских матчей с участием национальных сборных.
Латвия — Азербайджан — 1:3  Венгрия — Австралия — 1:2
Soccer News: последние новости
Премьер-министр Японии назвал свой финал мечты на ЧМ-2018 Абрамович получил гражданство Израиля Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
G7 договорилась о противодействии «враждебной» России100
О чем говорили Путин и Порошенко и другие события дня27
Трамп ответил на вопрос о Крыме494
Российская девушка в форме произвела фурор в Японии28
Как Украина сто миллиардов долларов потеряла86
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение