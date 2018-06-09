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В Вильнюсе отметили День русской культуры
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В столице Литвы отметили День русской культуры 

ТАСС 9 июня 2018
Фото: РИА Новости
День русской культуры, ежегодно проводимый общественной организацией русскоязычной диаспоры "Славянский фонд милосердия" при поддержке посольства РФ, состоялся в субботу в столице Литвы. Праздник прошел в 16-й раз.
Организаторам и участникам направил приветствие министр культуры РФ Владимир Мединский, с которым собравшихся ознакомил посол РФ Александр Удальцов. Как отметил Мединский, праздник стал "доброй традицией в культурной и общественной жизни литовской столицы". "Уверен, что проведение Дня русской культуры не только запомнится жителям и гостям Вильнюса, но и послужит сближению народов России и Литвы", — отметил министр культуры РФ. Он выразил "сердечную благодарность всем участникам этой значимой культурной акции".
Праздник традиционно проходит в форме народного гулянья на открытом воздухе в парке Вингис. Перед зрителями выступили российские, литовские и белорусские исполнители. Гости праздника имели возможность познакомиться с творчеством местных русских художников и литераторов, приобрести изделия народного творчества, отведать блюда национальной кухни.
Перед публикой выступили исполнитель русских романсов народный артист России Олег Погудин, российский баритон Сергей Зыков, эстрадный певец Виктор Салтыков и группа "Винтаж".
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