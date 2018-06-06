Почему Россия закрыла въезд ряду эстонских граждан

«Не оставляем недружественные акты без ответа»: в России назвали причину закрытия въезда в страну ряду эстонских граждан

Для ряда эстонских политиков и общественных деятелей введён запрет на въезд в Россию . Доступ в страну закрыт «особо русофобски настроенным» гражданам, сообщили в МИД России. Эта мера стала ответным шагом на решение Таллина лишить 49 россиян из списка Магнитского права посещать Эстонию . Опрошенные RT эксперты отмечают, что такие действия Москвы — понятная реакция на антироссийский курс прибалтийских стран.

Россия закрыла въезд ряду эстонских политиков и общественных деятелей. Такой шаг стал ответом на мартовское решение Таллина запретить посещать страну 49 россиянам из списка Магнитского. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артём Кожин.

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — сказал он.

Дипломат отметил, что послу Арти Хилпусу было указано на то, что недружественные шаги Таллина по отношению к российским гражданам подрывает отношения между двумя странами.

«Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям», — добавил Кожин.

Он также напомнил, что ранее аналогичные запретительные действия с российской стороны были предприняты в отношении Литвы

Сигнал эстонской общественности

Эксперты называют предпринятые Москвой меры оправданными. По мнению профессора Дипломатической академии МИД России Льва Клепацкого, те, кто «поливает грязью Россию», должны понимать, что без ответа их выступления не останутся.

«Я полагаю, что это совершенно справедливо с российской стороны, и те недружественные шаги, которые были, в своё время, со стороны Эстонии и других прибалтийских стран, не должны оставаться без внимания. Эти страны и люди должны знать, что такое не будет забыто. Все, кто любят поливать грязью Россию, должны знать, что это даром не пройдёт», — пояснил он RT.

Он также выразил мнение, что эти действия Москвы не будут не замечены в Таллине и послужат сигналом, что своих соседей надо уважать.

«Это будет иметь определённый резонанс для политических кругов, да и сигнал эстонской общественности, что она должна уважать своих партнёров и страну, которая настроена дружественно к Эстонии, никаких враждебных актов не предпринимали. Мы открыты для разговора и сотрудничества, но если другая сторона не заинтересована — мы навязываться не будем», — подытожил Клепацкий.

Первые в ЕС

Отметим, что Эстония стала первой страной Евросоюза, которая поддержала американский акт Магнитского . Он был адаптирован в местном законодательстве в виде поправок к закону об обязательном и о запрете на въезд в страну. Об их включении в декабре 2016 года объявила президент страны Керсти Кальюлайд . Эти поправки позволяют блокировать въезд в страну лицам, которые, по оценке местных властей, имеют отношение к преступлениям, касающимся прав человека в России или в иных государствах.

В рамках собственного акта Магнитского правительство Эстонии в марте нынешнего года приняло решение запретить посещать страну 49 иностранцам, якобы связанным со смертью Сергея Магнитского и другими нарушениями прав человека.

На этом фоне встречные меры России вполне укладываются в дипломатическую практику, пояснил RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

«Существуют негласные международные правила, что на дружбу надо отвечать взаимностью и на враждебность тоже. Идеи с высылками или запретами въезда — это распространённая практика, которую применяют, в том числе, прибалтийские страны, они входят в «шенген». По большому счёту здесь правила такие, что если ты не отвечаешь, то это воспринимается как твоя слабость не только той страной, с которой сложные отношения, но и внутри общества. Потому что если эта ситуация с запретами и списками подсвечиваются у нас в прессе и если руководство не действует, то возникают вопросы внутри России», — заявил он.

Поэтому, считает эксперт, шаг Москвы в отношении Таллина является ещё и поддержанием имиджа российской власти как «умеющей принимать жёсткие, но адекватные решения».

Ответ Литве

Напомним, что в конце апреля 2018 года Россия также приняла ответные меры в отношении Литвы, которая присоединилась к акту Магнитского в ноябре 2017 года и приняла резолюцию о включении 44 российских граждан в чёрный список.

В связи с этим Москва закрыла ряду литовских политиков и политологов въезд на свою территорию. Предпринятые шаги в МИД объяснили тем, что «не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнёров в связи с их провокационными действиями». Помимо этого в министерстве подчеркнули, что список подпавших под ограничения может быть расширен в случае необходимости.