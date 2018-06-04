Россия разрешила латвийским самолетам пересекать границу при аэрофотосъемке территории 

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому латвийской стороне разрешается пересекать госграницу РФ вне выделенных воздушных коридоров для аэрофотосъемки территории Латвии. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разрешить латвийской стороне с 1 июня по 30 ноября 2018 года пересечение государственной границы РФ вне выделенных воздушных коридоров РФ при проведении аэрофотосъемки приграничной территории Латвийской Республики", — говорится в распоряжении.
Медведев поручил Минобороны России определить условия пересечения границы для совершения разворотов в пределах 10-километровой зоны вдоль российской границы самолетами, выполняющими съемку. Даты полетов будут согласовываться по дипломатическим каналам.