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России пригрозили потерей Петербурга
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В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга 

Lenta.ru 30 минут назад
Россия может лишиться контроля над Санкт-Петербургом и другими городами страны, если Москва решится атаковать Эстонию. Об этом в интервью «Европейской правде» заявил бывший президент республики Тоомас Хендрик Ильвес.
Отвечая на вопрос, существует ли сейчас российская угроза для Эстонии, Ильвес указал, что «в военном смысле — пожалуй, нет».
«И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту», — уверен экс-президент.
«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес.
Также, по его словам, «никуда не делась кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет».
«И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают», — полагает бывший президент Эстонии.
Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.
Статья 5 Устава НАТО прямо предусматривает, что нападение третьей стороны на одного из членов альянса в Европе или Северной Америке (а также, как описывается в статье 6, на территории Турции) является нападением на альянс в целом. Подвергшееся атаке государство имеет право на индивидуальную или коллективную оборону, включая применение вооруженных сил всех 29 стран-участниц НАТО. Эстония вошла в состав альянса в 2004 году.
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