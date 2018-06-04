России пригрозили потерей Петербурга

В Эстонии пригрозили России потерей Санкт-Петербурга

Отвечая на вопрос, существует ли сейчас российская угроза для Эстонии, Ильвес указал, что «в военном смысле — пожалуй, нет».

«И именно это является преимуществом нашего членства в НАТО. 5-я статья [Устава НАТО] дает защиту», — уверен экс-президент.

«Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск Томск , не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил Ильвес.

Также, по его словам, «никуда не делась кампания по дискредитации [Эстонии], которая продолжается уже 27 лет».

«И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза — действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают», — полагает бывший президент Эстонии.

Тоомас Хендрик Ильвес занимал пост президента Эстонии с 2006 по 2016 год.