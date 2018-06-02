В Риге проходит митинг в защиту русских школ

В столице Латвии проходит митинг в защиту русских школ, в центре Риги собрались сотни человек. Манифестацию приурочили ко всемирному Дню защиты детей, который отмечался накануне. Организаторы заявляют, что власти делают все возможное для разрушения русской общины, сообщает телеканал "Россия 24".

В апреле в Латвии были приняты поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми все учебные заведения страны переводятся исключительно на латышский язык обучения. В субботу демонстранты в Риге скандируют: "Руки прочь от русских школ".

Около 40 процентов населения Латвии говорят на русском языке.