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В Риге проходит митинг в защиту русских школ
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Звезда «Смертельного улова» найден мертвым

В Риге проходит митинг в защиту русских школ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице Латвии проходит митинг в защиту русских школ, в центре Риги собрались сотни человек. Манифестацию приурочили ко всемирному Дню защиты детей, который отмечался накануне. Организаторы заявляют, что власти делают все возможное для разрушения русской общины, сообщает телеканал "Россия 24".
В апреле в Латвии были приняты поправки к закону об образовании, в соответствии с которыми все учебные заведения страны переводятся исключительно на латышский язык обучения. В субботу демонстранты в Риге скандируют: "Руки прочь от русских школ".
Около 40 процентов населения Латвии говорят на русском языке.
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