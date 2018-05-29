Экс-премьер Эстонии избран председателем Центробанка страны

Эстонский парламент — рийгикогу — во вторник, 29 мая, утвердил экс-премьер-министра (1992-1994 и 1999— 2002 годы) Марта Лаара на пост председателя совета Банка Эстонии

Утверждение предложенной кандидатуры прошло с затруднениями. За Лаара голосовали 44 парламентария, против — 31, один депутат воздержался, не голосовали 16 парламентариев.

Март Лаар известен как активный противник сотрудничества с Россией . С 2006-го и до августа 2008 года он являлся советником тогдашнего президента закавказской республики Михаила Саакашвили