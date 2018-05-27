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Ушаков раскритиковал правящие партии Латвии
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Нил Ушаков раскритиковал правящие партии Латвии 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: СО СТРАНИЦЫ НИЛА УШАКОВА В FACEBOOK'Е
Лидер социал-демократической партии Латвии «Согласие», мэр Риги Нил Ушаков выступил на конгрессе политической организации с острой критикой правящей коалиции.
Политик заявил, что в отличие от жителей страны, правящий Союз «зелёных» и крестьян против перемен заявляет о желании сохранить коалицию и ничего не менять. По словам Нила Ушакова, 63,1% жителей Латвии поддерживают радикальные и очень радикальные реформы.
6 октября в Латвии — парламентские выборы. Все партии коалиции, да и парламентской оппозиции постоянно делают заявления о том, что сотрудничать с «Согласием» после выборов не хотят, ссылаясь на его якобы «прокремлёвскую» ориентацию. По словам Нила Ушакова, даже если правоцентристская партия «Единство», входящая в коалицию, на сей раз не попадёт в сейм — у неё низкие рейтинги — Союз «зелёных» и крестьян найдёт другого партнёра для сотрудничества, но не впустит в коалицию «Согласие». Между тем, у партии Нила Ушакова сейчас самый высокий рейтинг среди политических организаций страны — за неё сейчас готовы проголосовать 23,2% избирателей. Видимо, для того, чтобы не раздражать потенциальных партнёров, мэр Риги недавно заявил об отсутствии у него премьерских амбиций.
По словам политика, общество ждёт введения нового социального стандарта, и «Согласие», добившееся успехов в Риге, может его предложить. «Мы — за Латвию, в которой нацменьшинства не называют „пятой колонной“, где не пытаются перед каждыми выборами ограничить их права. Мы — за Латвию, где нацменьшинства являются одной из основ общего благосостояния и безопасности», — заявил лидер партии.
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